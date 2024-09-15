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Yerel Kavga anları saniye saniye kamerada! Festival alanı boks ringine döndü
Yerel

Kavga anları saniye saniye kamerada! Festival alanı boks ringine döndü

Yeniakit Publisher
2024-09-15 10:48:00 -

Bursa'da iki grup cadde üzerinde karşılaşınca ortalık boks ringine döndü. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu anlar kameraya yansıdı.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Yeşil Yayla Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre aralarında öncesine ait husumet bulunan iki grup cadde üzerinde karşılaşınca sözlü tartışmaya başladı. Artan tansiyon sonrası yaklaşık 20 kişi bir anda kavgaya tutuştu. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavga kameraya yansırken, olaya polis müdahale etti. Caddenin ringe döndüğü anlar ise kameraya anbean yansırken, bir başka kavgada Osmangazi ilçesi Merinos Mahallesi'nde meydana geldi. Balon satan bir kişi ile yemek festivalinde görev yapan şahıs arasında çıkan tartışma kavgaya döndü. İkilinin yumruklu kavgasını çevredekiler ayırdı. O anlar da kameraya saniye saniye yansıdı.

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