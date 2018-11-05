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Kavanozu atmayın el emeğiniz bir güzellik olsun

Bugün evimizdeki cam kavanozları yeniden kullanacağız. Farklı renk ve desenlerdeki kağıt ile kaplayacak, yepyeni kendi el emeğimiz kavanozlara kavuşacağız.

05 Kasım 2018 Pazartesi 20:15
Kavanozu atmayın el emeğiniz bir güzellik olsun


Öncelikle istediğimiz renk sprey boyayı seçip çalkalıyoruz. Çalkaladıktan sonra boya kutusu üzerinde yazan açıyla cam kavanozu açık havada boyuyoruz. 1 kat boyadıktan sonra 2 saat bekleyip ikinci katı atıyoruz ve kavanozları kurumaya bırakıyoruz. Kuruma süresi boyadan boyaya değişebilir bu yüzden kutu üzerinde yazan bekleme süresini uygulamak en iyisidir.

Bilgisayardan çıktısını aldığımız deseni veya kağıt üstünde görüp beğendiğimiz bir motifi makasla kesiyoruz. Kestiğimiz desenin arkasına tutkal sürerek kavanoza yapıştırıyoruz.

Kabarcıklar oluşmasın diye deseni yapıştırırken elimizle güzelce bastırıyoruz. Fırça ile hem desenin üzerini hem de kavanozun her yerini iki kat vernikleyip 1 gün kuruması için bekletiyoruz.

Sıra geldi kavanoz kapaklarını boyamaya. Öncelikle kapakları biraz hareketlendirmek istedik ve bunun için misketleri kullandık. Her kapağın tam ortasına birer tane misketi kuvvetli bir yapıştırıcı ile yapıştırıyoruz.

Altın sarısı renk boya ile kapakları boyadıktan sonra kurumaya bırakıyoruz. Boya kuruduktan sonra tek kat vernik atıp tekrar kurumaya bırakırsanız iyi olur. Dilerseniz desendeki çizgileri boya ile belirginleştirip daha estetik bir görünüm katabilirsiniz.

Kapaklar ve kavanoz kuruduktan sonra kullanıma hazırdır. İçerisine çayınızı şekerinizi koyarak mutfağınızda zevkle kullanabilirsiniz.

İşte bu cam kavanozlar için kesinlikle güzel bir geri dönüşüm örneği ve hem de sizin için el emeği..

 

Haber Tarihi: 05 Kasım 2018 Pazartesi 20:15
  1. boş kavanoz
  2. kavanoz değerlendirme

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