  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kadın - Aile

Kavanoz kırmızı biber nasıl yapılır?

Kavanoz kırmızı biber nasıl yapılır? Mevsiminde olan kırmızı biberi buzdolabına atarak ya da klasik yöntemlerle kavanozlara koyarak kışa hazırlık yapabilirsiniz. Konserve yapmak isteyenler için bu tarifi derledik. Peki ama kavanozda kırmızı biber, sirkeli ya da yağlı şekilde nasıl yapılır? Malzemeleri ve püf noktaları nelerdir? İşte merak edilen detaylar...

Yeniakit Publisher
2020-08-10 23:17:00 -
Kavanoz kırmızı biber nasıl yapılır?

Malzemeler

  • 1 kg kırmızı biber
  • 1 su bardağı sirke
  • Yarım su bardağı zeytinyağı
  • Yarım yemek kaşığı kaya tuzu
  • 5 diş sarımsak
  • 8 dal maydanoz

Yapılışı

Biberlerin tohum ve saplarını temizleyip doğrayın.

Tencereye yağ, sirke ve suyu alıp kaynatın.

Biberleri tencereye alın ve 3-4 dakika haşlayın. Renkleri çok dönmeden çıkartın ve soğumaya bırakın.

Üzerine sarımsak ve maydanozları ilave edip, harmanlayın.

Kavanozlara doldurun. Soğuyan yağ ve sirkeli karışımı üzerine boşaltın.

Soğuyup bir gün dinlendikten sonra, buzdolabına kaldırın.

Şimdiden afiyet olsun...

Kremalı mantar çorbası nasıl yapılır? Kremalı mantar çorbası tarifi ve malzemeleri
Kremalı mantar çorbası nasıl yapılır? Kremalı mantar çorbası tarifi ve malzemeleri

Kadın - Aile

Kremalı mantar çorbası nasıl yapılır? Kremalı mantar çorbası tarifi ve malzemeleri

Hatay künefe tarifi | Ustasından künefe tarifi ve malzemeleri
Hatay künefe tarifi | Ustasından künefe tarifi ve malzemeleri

Yemek Tarifleri

Hatay künefe tarifi | Ustasından künefe tarifi ve malzemeleri

Tavuk burger tarifi | Evde chicken burger yapımı
Tavuk burger tarifi | Evde chicken burger yapımı

Yemek Tarifleri

Tavuk burger tarifi | Evde chicken burger yapımı

Yağlı mor lahana turşusu tarifi | Mor lahana turşusu nasıl yapılır?
Yağlı mor lahana turşusu tarifi | Mor lahana turşusu nasıl yapılır?

Kadın - Aile

Yağlı mor lahana turşusu tarifi | Mor lahana turşusu nasıl yapılır?

Pastane usulü tuzlu susamlı çubuk tarifi | Susamlı çubuk kraker nasıl yapılır?
Pastane usulü tuzlu susamlı çubuk tarifi | Susamlı çubuk kraker nasıl yapılır?

Kadın - Aile

Pastane usulü tuzlu susamlı çubuk tarifi | Susamlı çubuk kraker nasıl yapılır?

Sarımsaklı domates sosu tarifi | Kahvaltılık domates konservesi yapımı
Sarımsaklı domates sosu tarifi | Kahvaltılık domates konservesi yapımı

Kadın - Aile

Sarımsaklı domates sosu tarifi | Kahvaltılık domates konservesi yapımı

Lutenitsa tarifi | Orjinal Bulgaristan sosu | Domates, patlıcan, kapya biber..
Lutenitsa tarifi | Orjinal Bulgaristan sosu | Domates, patlıcan, kapya biber..

Kadın - Aile

Lutenitsa tarifi | Orjinal Bulgaristan sosu | Domates, patlıcan, kapya biber..

Yağlı sirkeli biber turşusu | Kahvaltılık tadında turşu tarifi
Yağlı sirkeli biber turşusu | Kahvaltılık tadında turşu tarifi

Kadın - Aile

Yağlı sirkeli biber turşusu | Kahvaltılık tadında turşu tarifi

Sıcak suyla fasulye turşusu
Sıcak suyla fasulye turşusu

Kadın - Aile

Sıcak suyla fasulye turşusu

Yemeklik domates konservesi nasıl yapılır?
Yemeklik domates konservesi nasıl yapılır?

Kadın - Aile

Yemeklik domates konservesi nasıl yapılır?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Koronavirüs testlerin yarısı pozitif çıkıyor! O ilimizde kıpkırmızı oldu
Gündem

Koronavirüs testlerin yarısı pozitif çıkıyor! O ilimizde kıpkırmızı oldu

Dünyada ve ülkemizde ölümlere neden olan koronavirüs pandemisi Batman'da korkutucu boyutlara ulaştı. Kentin koronavirüs yoğunluğu gösteren h..
Akdeniz'de önemli gelişme! Gazze Şeridi'nden 5 füze birden ateşlendi
Dünya

Akdeniz'de önemli gelişme! Gazze Şeridi'nden 5 füze birden ateşlendi

Gazze Şeridi'nde bulunan bir grup direnişçi, Akdeniz'de füze testi yaptı. Bölgeye yakın isimlerin aktardığına göre 5 füze ateşlendi...
Dikkat çeken paylaşım: Bu gece uyumayın
Gündem

Dikkat çeken paylaşım: Bu gece uyumayın

Savunma ve Güvenlik Stratejileri Analisti Yusuf Alabarda, dikkat çeken ifadeler kullandı.

Satılık 2017 model Volkswagen Tiguan
Satılık 2017 model Volkswagen Tiguan

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı