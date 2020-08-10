Kavanoz kırmızı biber nasıl yapılır?
Kavanoz kırmızı biber nasıl yapılır? Mevsiminde olan kırmızı biberi buzdolabına atarak ya da klasik yöntemlerle kavanozlara koyarak kışa hazırlık yapabilirsiniz. Konserve yapmak isteyenler için bu tarifi derledik. Peki ama kavanozda kırmızı biber, sirkeli ya da yağlı şekilde nasıl yapılır? Malzemeleri ve püf noktaları nelerdir? İşte merak edilen detaylar...
Malzemeler
- 1 kg kırmızı biber
- 1 su bardağı sirke
- Yarım su bardağı zeytinyağı
- Yarım yemek kaşığı kaya tuzu
- 5 diş sarımsak
- 8 dal maydanoz
Yapılışı
Biberlerin tohum ve saplarını temizleyip doğrayın.
Tencereye yağ, sirke ve suyu alıp kaynatın.
Biberleri tencereye alın ve 3-4 dakika haşlayın. Renkleri çok dönmeden çıkartın ve soğumaya bırakın.
Üzerine sarımsak ve maydanozları ilave edip, harmanlayın.
Kavanozlara doldurun. Soğuyan yağ ve sirkeli karışımı üzerine boşaltın.
Soğuyup bir gün dinlendikten sonra, buzdolabına kaldırın.
Şimdiden afiyet olsun...