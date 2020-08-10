Kavanoz kırmızı biber nasıl yapılır? Mevsiminde olan kırmızı biberi buzdolabına atarak ya da klasik yöntemlerle kavanozlara koyarak kışa hazırlık yapabilirsiniz. Konserve yapmak isteyenler için bu tarifi derledik. Peki ama kavanozda kırmızı biber, sirkeli ya da yağlı şekilde nasıl yapılır? Malzemeleri ve püf noktaları nelerdir? İşte merak edilen detaylar...