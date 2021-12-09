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Gündem Kavala'dan "Ekonominiz etkilenir" tehdidi
Gündem

Kavala'dan "Ekonominiz etkilenir" tehdidi

"Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" ile "siyasal ve askeri casusluk" suçlarından yargılanan Osman Kavala, Avrupa Konseyi'nin Türkiye'ye yaptırımlarının ekonomiyi dolaylı olarak etkileyeceğini ifade ederek aba altından sopa gösterdi.

Yeniakit Publisher
2021-12-09 13:07:00 -
Kavala'dan "Ekonominiz etkilenir" tehdidi

"Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" ile "siyasal ve askeri casusluk" suçlarından yargılanan Osman Kavala, arkasına aldığı Avrupa'dan gelen açıklamalardan sonra yine konuştu.

Independent Türkçe'den Mehmet Emin İlbeyli'nin sorularını yanıtlayan Kavala, Avrupa Konseyi'nin Türkiye'ye yaptırımlarının ekonomiyi dolaylı olarak etkileyeceğini ifade ederek aba altından sopa gösterdi.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) hakkındaki " derhal serbest bırakılma" kararını hatırlatarak, "Avrupa Konseyi, AİHM'in değerlendirmesinden sonra ülkenin oy hakkının kısıtlanması, son aşamada üyeliğin askıya alınması gibi yaptırımlar uygulamaya başlayacak. Bunlar ülkede hukukun hakimiyetinin zedelendiğinin tescili anlamına geldiği için, ekonomiyi dolaylı olarak etkileyecek yaptırımlar" diyerek Türkiye'yi adeta tehdit eden Kavala, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, kendisini hedef alan açıklamaları ile ilgili de “Hükûmet suçlu olduğum algısını canlı tutmak istiyor; sanırım bu şekilde hükûmete karşı yabancı güçlerle işbirliği yapanların cezalandırılacağı mesajı da verilmiş oluyor" herzelerini yumurtladı.

 

 

 

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