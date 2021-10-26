“Kavala’da karar merci yargıdır”

RESUL EKREM ŞAHAN ANKARA

Konuya ilişkin Yeni Akit’e konuşan Usta, şunları dile getirdi: “Osman Kavala meselesine yargı karar verecektir. Dolayısıyla büyükelçilerin Kavala için bir talimat vermeye kalkışması dünyanın hiçbir ülkesinde kabul edilebilir bir şey değil. Büyükelçiler kendi işlerine bakmalıdırlar. Yargıya müdahale etmeye çalışmamalıdır. Türkiye’yi eski rayına sokmaya çalışıyorlar. Bu duruma tepki göstererek açıklama yapan Almanya milletvekillerinin ifadeleri Türkiye’yi bağlamaz.”