“Kavala’da karar merci yargıdır”
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, Osman Kavala’nın tutukluluk meselesinde karar merciinin yargı olduğunu söyledi.
RESUL EKREM ŞAHAN ANKARA
Konuya ilişkin Yeni Akit’e konuşan Usta, şunları dile getirdi: “Osman Kavala meselesine yargı karar verecektir. Dolayısıyla büyükelçilerin Kavala için bir talimat vermeye kalkışması dünyanın hiçbir ülkesinde kabul edilebilir bir şey değil. Büyükelçiler kendi işlerine bakmalıdırlar. Yargıya müdahale etmeye çalışmamalıdır. Türkiye’yi eski rayına sokmaya çalışıyorlar. Bu duruma tepki göstererek açıklama yapan Almanya milletvekillerinin ifadeleri Türkiye’yi bağlamaz.”