Kavala ve Demirtaş açıklamasıyla tepki çeken Cem Yılmaz'dan yeni açıklama

Rüstem Batum'un YouTube'da yayınladığı Rüstem Batum Sohbetleri adlı programına konuk olan ünlü komedyen Cem Yılmaz, gündeme ilişkin açıklamalar yapmıştı.

Kavala ve Demirtaş'a destek verdi

Cem Yılmaz, 2013 yılındaki Gezi Parkı olaylarını finanse ettiği gerekçesiyle tutuklu olan Osman Kavala ile terör örgütü PKK propagandası yapan Selahattin Demirtaş ile ilgili "Gizemli bir suçları varmış gibi gösterilmesini biz anlayamıyoruz. Çok trajik" demişti.

Tepki çekince açıklama yaptı

Bu sözlerinin ardından büyük tepki toplayan ünlü komedyen, sosyal medya hesabı Twitter'dan bir açıklamada bulundu.

"Çok sıkıldım bu oyundan"

"Az biraz siyasetle uğraşsam yahu tamam diyeceğim" diyen Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

"Yine canı isteyen mekanizma beni insanları kışkırtma aygıtı olarak kullanmaya çalışıyor. Ne nezaketle söylerseniz söyleyin dediğinizin hiç bir anlamı olmayan lincin içine sokulmaktan artık yıldım. Yahu az biraz siyasetle uğraşsam yahu tamam diyeceğim. Çok sıkıldım bu oyundan."