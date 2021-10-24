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Dünya Kavala olayına onlar da dahil oldu! Hindular kaşınıyor
Dünya

Kavala olayına onlar da dahil oldu! Hindular kaşınıyor

Hint haber kanalı, “Osman Kavala'nın serbest bırakılması yönünde çağrıda bulunan 10 büyükelçinin istenmeyen adam ilan edilmesi için talimat verdim” diyen Tayyip Erdoğan’a hakaretler savurdu.

Yeniakit Publisher
2021-10-24 07:27:00 -
Kavala olayına onlar da dahil oldu! Hindular kaşınıyor

 MÜNÜBE YILMAZ 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Osman Kavala'nın serbest bırakılması yönünde çağrı yapan 10 ülke büyükelçisinin istenmeyen adam ilan edilmeleri için Dışişleri Bakanlığı'na talimat verdiğini söylemesi Batılı ülkeleri olduğu kadar konuyla hiçbir ilgisi olmayan Hindistan’ı da gerdi.

Merkezi Yeni Delhi'de bulunan çok uluslu bir Hint haber kanalı olan The World is One News (WION), Erdoğan’ın Kavala ile ilgili çıkışını “terbiyesizlik” olarak nitelendirme cüretinde bulundu.

WION’un Kavala’yı tıpkı Batılı ülkelerin yaptığı gibi “hayırsever/aktivist sivil toplum lideri” diye yutturmaya çalışması da dikkat çekti.

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Yorumlar

şuayıp

Kimler kimlerin dostudur ortaya çıkıyor
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Murat gözükara

Suriye ye hapishane kurup hainleri oraya koymalı.... Bakın Avrupa nasıl sus pus olur.... Abd gibiyapmalı.... Hain yargılanamaz infaz edilir demiş atalar....
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