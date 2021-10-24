Kavala olayına onlar da dahil oldu! Hindular kaşınıyor
Hint haber kanalı, “Osman Kavala'nın serbest bırakılması yönünde çağrıda bulunan 10 büyükelçinin istenmeyen adam ilan edilmesi için talimat verdim” diyen Tayyip Erdoğan’a hakaretler savurdu.
MÜNÜBE YILMAZ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Osman Kavala'nın serbest bırakılması yönünde çağrı yapan 10 ülke büyükelçisinin istenmeyen adam ilan edilmeleri için Dışişleri Bakanlığı'na talimat verdiğini söylemesi Batılı ülkeleri olduğu kadar konuyla hiçbir ilgisi olmayan Hindistan’ı da gerdi.
Merkezi Yeni Delhi'de bulunan çok uluslu bir Hint haber kanalı olan The World is One News (WION), Erdoğan’ın Kavala ile ilgili çıkışını “terbiyesizlik” olarak nitelendirme cüretinde bulundu.
WION’un Kavala’yı tıpkı Batılı ülkelerin yaptığı gibi “hayırsever/aktivist sivil toplum lideri” diye yutturmaya çalışması da dikkat çekti.