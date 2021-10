Kavala olayına onlar da dahil oldu! Hindular kaşınıyor

MÜNÜBE YILMAZ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Osman Kavala'nın serbest bırakılması yönünde çağrı yapan 10 ülke büyükelçisinin istenmeyen adam ilan edilmeleri için Dışişleri Bakanlığı'na talimat verdiğini söylemesi Batılı ülkeleri olduğu kadar konuyla hiçbir ilgisi olmayan Hindistan’ı da gerdi.

Merkezi Yeni Delhi'de bulunan çok uluslu bir Hint haber kanalı olan The World is One News (WION), Erdoğan’ın Kavala ile ilgili çıkışını “terbiyesizlik” olarak nitelendirme cüretinde bulundu.

WION’un Kavala’yı tıpkı Batılı ülkelerin yaptığı gibi “hayırsever/aktivist sivil toplum lideri” diye yutturmaya çalışması da dikkat çekti.