Beslediği karga gözünü oydu! İsviçre terör örgütünün saldırılarıyla savaş alanına döndü!

Terör örgütü yandaşlarının Zürih sokaklarında başlattığı şiddet eylemleri, Avrupa'nın göbeğinde adeta bir kaos ortamı yarattı. Polis araçlarını ateşe veren, dükkanların camlarını indiren ve kamu binalarına saldıran örgüt sempatizanları, kendilerine müsamaha gösteren İsviçre hükümetini hedef alarak kenti harabeye çevirdi.

Zürih emniyet birimleri olaylara müdahale etmekte yetersiz kalırken, sokaklardan yükselen dumanlar İsviçre'nin "teröre göz yumma" politikasının acı faturasını bir kez daha gözler önüne serdi. Terörist devşirilmesine ve finans kaynaklarına karşı bugüne kadar caydırıcı hiçbir adım atmayan Bern yönetiminin, başkentin kalbinde yaşanan bu vandallık karşısında nasıl bir tavır alacağı ise büyük merak konusu oldu. Sosyal medyada hızla yayılan görüntülerde, terör yandaşlarının polis barikatlarını aşarak sivil halkın güvenliğini tehdit ettiği görülüyor. İsviçre basını, olayların kontrol altına alınamaması nedeniyle hükümete sert eleştiriler yöneltirken, kamuoyu terör örgütüne yönelik faaliyetlerin bir an önce yasaklanması çağrısında bulunuyor.