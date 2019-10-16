Kavala kurabiyesi nasıl yapılır? Bademli çıtır kurabiye tarifi

Kavala kurabiyesi diğer bir adıyla Edirne kurabiyesi, Edirne’de meşhur olan kavrulmuş un ve bademle yapılan bir tür kurabiyedir. Osmanlı'dan günümüze gelen lezzetlerden biri olan kavala kurabiyesi lezzetli geleneksel kurabiyelerimizdendir. Kavala kurabiyesi nasıl yapılır? İşte Bademli çıtır kavala kurabiye tarifi

Kavala kurabiyesi nasıl yapılır?

Malzemeler

100 gram tuzsuz badem

250 gram tereyağı

1 çay bardağı sıvı yağ

1 çay bardağı pudra şekeri

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

4-4,5 su bardağı un

Üzeri için:

Pudra şekeri

Hazırlanışı

Öncelikle unun 1 su bardağını rengi değişene kadar tavada kavurun.

Eğer bademler çiğ ise onları da kavurun.

Ardından kalan 3 bardak unu, kavurduğunuz 1 bardak unu ve diğer malzemeleri bir araya getirip ele yapışmayan bir hamur elde edin.

En son bademleri de ekleyip az daha yoğurun.

Hamuru yarım santimetre kalınlığında açıp ister ay şeklinde kalıpla eğer yoksa çay bardağı ağzı ile kesip ay şeklini verin.

Hamur bitene kadar aynı işlemi yapıp yağlı kağıt serili tepsiye dizin.

180 derece fırında pişirip soğuyunca pudra şekerine bulayın.