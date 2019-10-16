Kavala kurabiyesi nasıl yapılır? Bademli çıtır kurabiye tarifi
Kavala kurabiyesi diğer bir adıyla Edirne kurabiyesi, Edirne’de meşhur olan kavrulmuş un ve bademle yapılan bir tür kurabiyedir. Osmanlı'dan günümüze gelen lezzetlerden biri olan kavala kurabiyesi lezzetli geleneksel kurabiyelerimizdendir. Kavala kurabiyesi nasıl yapılır? İşte Bademli çıtır kavala kurabiye tarifi16 Ekim 2019 Çarşamba 23:09
Kavala kurabiyesi diğer bir adıyla Edirne kurabiyesi, Edirne’de meşhur olan kavrulmuş un ve bademle yapılan bir tür kurabiyedir. Osmanlı'dan günümüze gelen lezzetlerden biri olan kavala kurabiyesi lezzetli geleneksel kurabiyelerimizdendir. Kavala kurabiyesi nasıl yapılır? İşte Bademli çıtır kavala kurabiye tarifi
Kavala kurabiyesi nasıl yapılır?
Malzemeler
100 gram tuzsuz badem
250 gram tereyağı
1 çay bardağı sıvı yağ
1 çay bardağı pudra şekeri
1 paket kabartma tozu
1 paket vanilya
4-4,5 su bardağı un
Üzeri için:
Pudra şekeri
Hazırlanışı
Öncelikle unun 1 su bardağını rengi değişene kadar tavada kavurun.
Eğer bademler çiğ ise onları da kavurun.
Ardından kalan 3 bardak unu, kavurduğunuz 1 bardak unu ve diğer malzemeleri bir araya getirip ele yapışmayan bir hamur elde edin.
En son bademleri de ekleyip az daha yoğurun.
Hamuru yarım santimetre kalınlığında açıp ister ay şeklinde kalıpla eğer yoksa çay bardağı ağzı ile kesip ay şeklini verin.
Hamur bitene kadar aynı işlemi yapıp yağlı kağıt serili tepsiye dizin.
180 derece fırında pişirip soğuyunca pudra şekerine bulayın.
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