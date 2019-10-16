0553 313 94 23

Kavala kurabiyesi nasıl yapılır? Bademli çıtır kurabiye tarifi

Kavala kurabiyesi diğer bir adıyla Edirne kurabiyesi, Edirne’de meşhur olan kavrulmuş un ve bademle yapılan bir tür kurabiyedir. Osmanlı'dan günümüze gelen lezzetlerden biri olan kavala kurabiyesi lezzetli geleneksel kurabiyelerimizdendir. Kavala kurabiyesi nasıl yapılır? İşte Bademli çıtır kavala kurabiye tarifi

16 Ekim 2019 Çarşamba 23:09
Kavala kurabiyesi nasıl yapılır? Bademli çıtır kurabiye tarifi

Kavala kurabiyesi diğer bir adıyla Edirne kurabiyesi, Edirne’de meşhur olan kavrulmuş un ve bademle yapılan bir tür kurabiyedir. Osmanlı'dan günümüze gelen lezzetlerden biri olan kavala kurabiyesi lezzetli geleneksel kurabiyelerimizdendir. Kavala kurabiyesi nasıl yapılır? İşte Bademli çıtır kavala kurabiye tarifi

Kavala kurabiyesi nasıl yapılır?

Malzemeler

100 gram tuzsuz badem
250 gram tereyağı
1 çay bardağı sıvı yağ
1 çay bardağı pudra şekeri
1 paket kabartma tozu
1 paket vanilya
4-4,5 su bardağı un

Üzeri için:

Pudra şekeri

Hazırlanışı

Öncelikle unun 1 su bardağını rengi değişene kadar tavada kavurun.

Eğer bademler çiğ ise onları da kavurun.

Ardından kalan 3 bardak unu, kavurduğunuz 1 bardak unu ve diğer malzemeleri bir araya getirip ele yapışmayan bir hamur elde edin.

En son bademleri de ekleyip az daha yoğurun.

Hamuru yarım santimetre kalınlığında açıp ister ay şeklinde kalıpla eğer yoksa çay bardağı ağzı ile kesip ay şeklini verin.

Hamur bitene kadar aynı işlemi yapıp yağlı kağıt serili tepsiye dizin.

180 derece fırında pişirip soğuyunca pudra şekerine bulayın.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Ekim 2019 Çarşamba 23:09
  1. Edirne
  2. kavala kurabiye
  3. kavala kurabiyesi
  4. kavala kurabiyesi nasıl yapılır
  5. kavala kurabiyesi tarifi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Almanya'da terör yandaşlarından alçak saldırı
    1. Almanya'da terör yandaşlarından alçak..
    2. Merkel'den flaş Türkiye açıklaması
    3. Donald Trump'tan ABC muhabirine..
    4. Kavala kurabiyesi nasıl yapılır?..
    5. Cumhurbaşkanı Erdoğan 22 Ekim'de Putin..
    6. ABD'den skandal PKK/YPG kararı
    7. Esed rejimi Kobani'ye girdi
    8. 6 Avrupa ülkesinden Türkiye'ye küstah..
    9. İzmir köfte tarifi | İzmir köfte nasıl..
    10. Yeniakit.com.tr’ye konuşan anne ve..
    11. Hulusi Akar haberinden sonra yaptığı..
    12. Bursa pideli köfte nasıl yapılır?..
    13. Destici HDP'lilere böyle ayar verdi:..
    14. Akçaabat köfte nasıl yapılır? Akçaabat..
    15. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözleri..
    16. Bodrum'da sağlıksız deniz ürünlerine..
    17. İncirlik iddiaları gündeme bomba gibi..
    18. Barış Pınarı Harekatı'ndaki ilk..
    19. Kreş yardımı başvurusu nasıl yapılır?..
    20. ABD'den skandal Türkiye kararı
    21. Sözcü Kalın açıkladı! Türkiye Esed..
    22. Karnabahar turşusu nasıl yapılır?..
    23. KPSS, LGS, YKS, ALES, DGS, YDS, MSÜ ve..
    24. - Erdoğan'ın konuşmasına damga..
    25. Trump'tan itiraf gibi PKK açıklaması
    26. Mevlid Kandili nedir? Mevlid Kandili..
    27. Arabuluculuk sınavı ne zaman? 2019..
    28. Bakan Murat Kurum poşet kullanım..
    29. Üç aylar ne zaman başlayacak? 2020 üç..
    30. Telif hakkı nedir? Telif hakkı ne demek?
    İmamoğlu'ndan tepki çekecek Kanal İstanbul açıklaması
    İmamoğlu'ndan tepki çekecek Kanal İstanbul açıklaması
    Türkiye'ye 'silah çekmeyiz' deyip teröristlerle çatıştılar
    Türkiye'ye 'silah çekmeyiz' deyip teröristlerle çatıştılar
    Esed, YPG’den ABD silahlarını istedi
    Esed, YPG’den ABD silahlarını istedi
    Trump: "Türkler öğle yemeğine gider gibi..."
    Trump: "Türkler öğle yemeğine gider gibi..."
    Erdoğan'ın ‘Onlarla görüşmeyeceğim’ sözleri sonrası ABD'den flaş hamle
    Erdoğan'ın ‘Onlarla görüşmeyeceğim’ sözleri sonrası ABD'den flaş hamle

    Günün Karikatürü

    16 Ekim 2019
    HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'ndan skandal Barış Pınarı Harekatı açıklaması
    HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'ndan skandal Barış Pınarı Harekatı açıklaması
    Suudi Arabistan'daki rezaletin aynısı BAE'de de yaşandı... Putin'in zor anları!
    Suudi Arabistan'daki rezaletin aynısı BAE'de de yaşandı... Putin'in zor anları!