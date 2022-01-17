Kavala 30 Kasım'da tahliye olacaktı! Ne oldu Davutoğlu?

Yeniakit.com.tr

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Gezi finansörü Osman Kavala'nın, 30 Kasım tarihine kadar tahliye olacağını iddia etmişti.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kadrosunu hedef alarak, "Soruşturmayı genişletsinler, Soros için varacakları yer Pelikan Çetesi’nin unsurlarına kadar gider. Çünkü Soros’la doğrudan irtibatlı ve onunla birlikte çalışmış danışmanlar var." demişti.

Kavala'nın, tarih vererek serbest bırakılacağını iddia eden Davutoğlu, "30 Kasım civarında yine bir kahramanlık hikayesi üretilebilirse üretilecek. Bu sefer da Kavala serbest bırakılarak kurtulmaya çalışılacak." ifadelerini kullanmıştı.

Sessizliğe gömüldü!

Davutoğlu'nun iddiasının aksine, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, oy çokluğu ile Gezi finansörü Kavala'nın tutukluğunun devamına karar verirken, duruşma 21 Şubat 2022 gününe ertelendi. Davutoğlu, Kavala hakkında alınan karardan sonra bir açıklama yapmayarak sessizliğe gömüldü.