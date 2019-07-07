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Kavaklı'dan ateistlere çok sert tepki! "Hükümetimiz bu allahsızlara hadlerini bildirmeli"

Sosyal medyada yuvalanarak İslami değerlere küstahca hakaret edenlere sert tepki gösteren İstanbul Emekli Müftü Yardımcısı Yusuf Kavaklı, "Sosyal medya bu Allahsızlara çanak tutuyor. Hükümetimiz tehlikenin farkına vararak din düşmanı densizleri susturmalı." dedi.

07 Temmuz 2019 Pazar 16:29
Kavaklı'dan ateistlere çok sert tepki! "Hükümetimiz bu allahsızlara hadlerini bildirmeli"

 Taha Emre Özdemir  yeniakit.com.tr 

İstanbul Emekli Müftü Yardımcısı Yusuf Kavaklı, ateist grupların İslami değerleri alaya alarak paylaşımlar yapmasına çok sert tepki gösterdi. Kavaklı, "Sosyal medya adlarına Ateist denilen Allahsızlara çanak tutuyor. Yurtdışına baktığımızda mesela Hristiyan bir ülkede bu oluşumlara asla izin verilmez. Hükümetimiz bu konuda daha duyarlı davranarak onlarla mücadele etmeli" dedi. 

'Tehlike sanılandan daha ciddi'

Son zamanlarda sosyal medyada gruplar kurarak İslami değerlere hakaret etmek için bir araya gelen Ateistlerin sayısı hızla artarken, yaşananlardan duyduğu rahatsızlığı yeniakit.com.tr ile paylaşan Kavaklı, tehlikenin çok ciddi olduğunu söyleyerek önemli uyarılarda bulundu: 

"Adamlar sosyal medyada hiçbir denetimleri olmadan; dinimize, yöneticilerimize, milli ve manevi değerlerimize hakaretler ediyor. Biz Müslümanlarda bunların karşısında dikilmeli ve haysiyetsizliklerine karşı sesimizi yükseltmeliyiz."

'İçimizdeki hainler tarafından yönetiliyorlar'

Bu tür oluşumların İslamiyetle birlikte Türkiye'yi de hedef aldığını belirten Kavaklı, "Neden Türkiye ile uğraşıyorlar da Arabistan ile uğraşmıyorlar. Çünkü biliyorlar ki Türkiye yolundan asla dönmez. Çok büyük bir devletiz ama içeride hainler var. Biz kendi içimizdeki hainlerle uğraşırken, yurtdışındaki alçak düşmanlarımız menfaatlerini masaya yatırıyorlar." ifadelerini kullandı.

1982 ile 1986 yılları arasında Belçika'da Din Dersi Öğretmenliği yaptığını hatırlatan K avaklı, sözlerine şöyle devam etti:

"Yurtdışında bu gibi oluşumlara asla izin verilmiyor. Mesela Belçika'nın yarısından fazlası Hristiyan. Azımsanmayacak kadar da Ateist var ama ben orada Hristiyanlığa yönelik küçücük bir olumsuz laf işitmedim. Tehlike çok ciddi. Etrafımızdaki ülkelerin liderleri birer birer darbelerle indiriliyor. İslam coğrafyasında mazlumlara işkence ediliyor. Milli ve manevi değerlerimizi korumak konusunda AK Parti Hükümeti'ne çok ciddi sorumluluklar düşüyor."

İşte o gruplardan birisi

Yusuf Kavaklı'nın tepki gösterdiği o gruplardan birisi 'Ateist Tanrı Mizah' adıyla Facebook'ta paylaşım yapıyor. İslami değerlerimize küstahca saldıran grubun 10 bini aşkın üyesi var. Devrim Oral ve Mehmet Aras tarafından yönetilen aşağılık kişiler, 24 saat aktif olarak kullandıkları platformda, İslam'a, ülke yöneticilerine, milli ve manevi değerlerimize hakaret ediyor.

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Haber Tarihi: 07 Temmuz 2019 Pazar 16:29
  1. Yusuf Kavaklı
  2. İstanbul Emekli Müftü Yardımcısı Yusuf Kavaklı
  3. sosyal medya
  4. atesitler

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  • Abdullah Murat Abdullah Murat 7 dk önce
    Allahın hükümleriyle adaleti sağlamaktan başka kurtuluş yoktur Kolluk kuvvetleri ozan Allahın yolunun koruyucu olacaktır Adalet Allahın hükümleri Suç ise günah ve Allahın hükmü olan fiiller. Düşman Şeytan ve onun dostları Dost ise Allahın hükümlerine boyun eğmiş namaz kılan ve zekat verenler Ahlak ise Allahın sınırları içinde hareket etmek ve onu hoşnut etmek için gayret yasaklarından sakınmak emirlerine uymak olmalıdır Geri yüzçevirme ve küfürdür ki orada ahlak olmaz şeytanın çağrısına uyanlar ve şeytanlaşmışlar vardır Şeytan ise Allahın gadabını çeken büyük suçlara ahlaksızlık olan ona isyana ve kötülüğe çağırır Bu sebeple mücadele ancak düşmandan ayrılmak ve imanlı müslüman bir nesil yetiştirmekle olur buda gerçek şeref ve namus olan Allahın hükümlerine teslim olmuşluk ile olur. Allahın hükümlerini ve onun kadına ve erkeğe belirlediği fıtratı üzerine almak istemeyenler müslüman değildir Düşmandır ve inananlar bu düşmanla Allahın gösterdiği şekilde mücadele ile sorumludur Düşmanla dostluk onlardan olmaya vesiledir. Bu şekilde bir düşmanla seçim meydanlarında mücadele ise haramdır. Bu pislik içinde kalmışlıktır bu yanlış yoldur. şerefi namusu kalmamış dini ve islamı sadece ibadet sanan bir kavim için
  • Asıl tehlike yakup deniz denen çakma filozof Asıl tehlike yakup deniz denen çakma filozof 8 dk önce
    Almanya da yemlenen coni dündar dan daha tehlikeli bir ateist yobaz dır
  • mutmainemutmaine11 dk önce
    HÜKÜMET BU YÜZDEN KAYBEDİYOR, ATEİST FORUM DOLU ÜLKEDE , İSLAMA PEYGAMBERE KÜFREDENE SES YOK, HEP ŞİKAYET BEKLİYORLAR,YAZIK.....
  • FARUK FARUK 19 dk önce
    Yaptığınız alıntılarda dinimize küfür ve hakaret görmedim.
  • BilalBilal23 dk önce
    Hocam benden cok yaslisin neden once igneyi kendine batirmiyorsun Sen beyaz tv de haftanin 4 gunu cinsellikle ilgili program yapip cuma gunu seninle dini program yapan kadina birseyler soyle para aliyormusun bilmiyorum senin program yaptigin kadin resmen dinle ve seninle dalga geciyor bu nasil hirs sn.hoca ilk once kendini duzelt kendine nasil yakistiriyorsun o kadin hergun sex dedikodusu yapiyor sen bunu kurani kerimde karsiligini biliyorsun Hala parami medyatik olnan icinmi bilemiyorum o tur programlara bile bile cikiyorsun Kiniyorum senin soz soyleme hakkin yok .Hukumetede yaziklar olsun bizim dinimizi bu hale koydugu icin Senin bakanin zinayi meshurlastirdi bre iki yuzluler

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