Kavaklı'dan ateistlere çok sert tepki! "Hükümetimiz bu allahsızlara hadlerini bildirmeli"

Taha Emre Özdemir yeniakit.com.tr

İstanbul Emekli Müftü Yardımcısı Yusuf Kavaklı, ateist grupların İslami değerleri alaya alarak paylaşımlar yapmasına çok sert tepki gösterdi. Kavaklı, "Sosyal medya adlarına Ateist denilen Allahsızlara çanak tutuyor. Yurtdışına baktığımızda mesela Hristiyan bir ülkede bu oluşumlara asla izin verilmez. Hükümetimiz bu konuda daha duyarlı davranarak onlarla mücadele etmeli" dedi.

'Tehlike sanılandan daha ciddi'

Son zamanlarda sosyal medyada gruplar kurarak İslami değerlere hakaret etmek için bir araya gelen Ateistlerin sayısı hızla artarken, yaşananlardan duyduğu rahatsızlığı yeniakit.com.tr ile paylaşan Kavaklı, tehlikenin çok ciddi olduğunu söyleyerek önemli uyarılarda bulundu:

"Adamlar sosyal medyada hiçbir denetimleri olmadan; dinimize, yöneticilerimize, milli ve manevi değerlerimize hakaretler ediyor. Biz Müslümanlarda bunların karşısında dikilmeli ve haysiyetsizliklerine karşı sesimizi yükseltmeliyiz."

'İçimizdeki hainler tarafından yönetiliyorlar'

Bu tür oluşumların İslamiyetle birlikte Türkiye'yi de hedef aldığını belirten Kavaklı, "Neden Türkiye ile uğraşıyorlar da Arabistan ile uğraşmıyorlar. Çünkü biliyorlar ki Türkiye yolundan asla dönmez. Çok büyük bir devletiz ama içeride hainler var. Biz kendi içimizdeki hainlerle uğraşırken, yurtdışındaki alçak düşmanlarımız menfaatlerini masaya yatırıyorlar." ifadelerini kullandı.



1982 ile 1986 yılları arasında Belçika'da Din Dersi Öğretmenliği yaptığını hatırlatan K avaklı, sözlerine şöyle devam etti:

"Yurtdışında bu gibi oluşumlara asla izin verilmiyor. Mesela Belçika'nın yarısından fazlası Hristiyan. Azımsanmayacak kadar da Ateist var ama ben orada Hristiyanlığa yönelik küçücük bir olumsuz laf işitmedim. Tehlike çok ciddi. Etrafımızdaki ülkelerin liderleri birer birer darbelerle indiriliyor. İslam coğrafyasında mazlumlara işkence ediliyor. Milli ve manevi değerlerimizi korumak konusunda AK Parti Hükümeti'ne çok ciddi sorumluluklar düşüyor."

İşte o gruplardan birisi

Yusuf Kavaklı'nın tepki gösterdiği o gruplardan birisi 'Ateist Tanrı Mizah' adıyla Facebook'ta paylaşım yapıyor. İslami değerlerimize küstahca saldıran grubun 10 bini aşkın üyesi var. Devrim Oral ve Mehmet Aras tarafından yönetilen aşağılık kişiler, 24 saat aktif olarak kullandıkları platformda, İslam'a, ülke yöneticilerine, milli ve manevi değerlerimize hakaret ediyor.