Kauçuk fabrikasında yangın! 3 ölü Hindistan'ın başkentinde kauçuk fabrikasında çıkan yangın sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü.

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de bir kauçuk fabrikasında çıkan yangında ilk belirlemelere göre 3 kişi yaşamını yitirdi. NDTV kanalının haberine göre, yetkililer, Jhilmil sanayi bölgesinde plastik ve kauçuk ürünlerin imal edildiği fabrikada çıkan yangında 2'si kadın 3 kişinin öldüğünü belirtti. İtfaiye ekipleri, dar bir sokakta yer alan fabrikayı saran alevlerin 26 itfaiye aracının müdahalesiyle iki saatten fazla süren çabalarla kontrol altına alındığını bildirdi. Arama ve kurtarma çalışmaları devam ederken, itfaiyecilerin binada mahsur kalan kimsenin olup olmadığını kontrol ettiği kaydedildi. Çıkış nedeni henüz bilinmeyen yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.