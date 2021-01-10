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Dünya Katy Perry'nin klibi dünya gündeminde! Pakistan'daki elektrik kesintisi...
Dünya

Katy Perry'nin klibi dünya gündeminde! Pakistan'daki elektrik kesintisi...

ABD'li Katy Perry'nin 'Not the End of the World' isimli şarkısının klibinde dünyanın elektriklerinin kesildiği bir sahne sosyal medyanın gündemine düştü.

Yeniakit Publisher
2021-01-10 16:03:00 -

Önce Pakistan ardından Vatikan'da meydana gelen elektrik kesintileri sabotaj iddialarını gündeme getirdi.

Sosyal meydada dolaşan sabotaj söylentilerine, Katy Perry'nin 'Not the End of the World' isimli şarkısının klibi eklenince kafalarda soru işaretleri yaşanmaya başladı.

Gazeteci Mehmet Önel, konuya ilişkin bir açıklama yaparak, "Katy Perry klibinde Dünya nüfusu: "7,841.916.674'e ulaştığında dünyanın elektriğini kesiyor. Şu an Dünyada'ki toplam nüfus: 7.837.920.818... Ne demişti Küreselci elitler, Dünya nüfusu en az %10-15 azaltılmali. Kontrol edebilecekleri bir dünya istiyorlar" dedi.

 

 

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