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Katran kazanına düştü! Acılar içinde kıvranırken bulundu

Rusya'da terk edilmiş bir fabrikada gezinen 33 yaşındaki adam dengesini kaybedince toksik katran dolu bir kazanın içine düştü. Acı içinde kıvranan adam hastaneye kaldırıldı.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 13:39
Katran kazanına düştü! Acılar içinde kıvranırken bulundu

Rusya'da heyecan tutkunu bir adam, hayatının şokunu yaşadı. Rusya'nın batısındaki Pavlovsk kentinde kullanılmayan bir fabrikaya giden 33 yaşındaki adam dengesini yitirerek fabrika içindeki toksik katran dolu bir kazanın içine düştü.

Acı içinde kıvranan ve etraftakilerden yardım isteyen adam güçlükle kazandan çıkarıldı. Fabrika dışındaki yeşillik alana götürülen ve burada ilk yardım yapılan adam bir süre sonra gelen ambulans aracılığıyla hastaneye kaldırıldı.

Özel neşterle vücudu temizlendi

Baştan aşağı kapkara olan ve acı içinde çığlık atan adamı doktorlar ameliyathaneye aldı. Özel bir neşter ile adamın vücudundaki katran temizlendi.

Simsiyah katranı özel bir neşter aracılığıyla adamın vücudundan adeta koparan doktorlar adamın hayatını kurtardı. Yetkililer, "Fabrika artık kullanılmıyordu. Fakat görevliler henüz kazanı boşaltmadığı için böyle bir kaza yaşandı. Fakat hastamızın sağlık durumu iyi ve yürümeye başladı" dedi.

Kaza sonrasında zamanında müdahale sayesinde hayata dönen adamın sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

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Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 13:39
  1. katran kazanı

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