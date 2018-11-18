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Katolik papazdan şoke eden itiraf! Kasadan 120 bin avro çalmış

Almanya'nın Saksonya Anhalt eyaletinde yer alan Ballenstadt kentindeki bir kilisede görevli papaz, kilisenin kasasından 120 bin avro çaldığını itiraf etti.

18 Kasım 2018 Pazar 21:51
Katolik papazdan şoke eden itiraf! Kasadan 120 bin avro çalmış

Magdeburg Piskoposluğundan yapılan açıklamaya göre, Aziz Elizabet (St. Elisabeth) Katolik Kilisesinde görevli Bernard Gawlytta adlı papaz, polise giderek kilise kasasından 120 bin avro çaldığını itiraf etti.

Gawlytta, internet dolandırıcılarının tuzağına düştüğü için bu suçu işlemek "zorunda kaldığını" ileri sürdü.

Magdeburg Piskoposu Gerhard Feige, papazın görevden uzaklaştırıldığını aktararak, ''Hiç kimse kilisenin parasını amacı dışında kullanamaz." ifadesini kullandı.

Papaz Gawlytta hakkında hem adli hem de kilise içinde soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Haber Tarihi: 18 Kasım 2018 Pazar 21:51
  1. Kilis
  2. Bernard Gawlytta

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  • hasanhasan44 dk önce
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