"Katmerli yalancı" Rahmi Turan'dan büyük pişkinlik

Türk basınında, "Yalan haber" denilince akla gelen ilk isim olan Sözcü gazetesi yazarı Rahmi Turan, Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin ekonomiye ilişkin öngörülerinin inandırıcı olmadığını iddia etti. AK Parti'nin ekonomiye ilişkin hayal sattığını ileri süren Turan, "Vatandaşın sıkıntılarını azaltacaklarını iddia ederken eminim ki söylediklerine kendileri bile inanmıyor. Sadece zaman kazanmak, düşüşü geciktirmek istiyorlar!" herzelerini yumurtladı. İşte katmerli yalancı Rahmi Turan'ın, AK Parti Hükümeti'ni yalancılıkla itham ettiği o pişkin yazısı:

"(...) Ekonomist İbrahim Kahveci bir TV programında, iktidarın yaptığı işleri şöyle özetledi:

“Otobanda ters yönde son sürat gidiyoruz ve karşımızdan gelen tüm araçları ‘hain' ilan ediyoruz. Ters yönde olan tek sürücünün bizim olduğumuz aklımızın ucundan bile geçmiyor. Ortada sadece lâf kalabalığı var!”

Kahveci'nin bu görüşü gerçeği yansıtıyor.

Peki, bir düzelme umudu var mı? Maalesef o da yok!

Gözlerinin içini gülen Maliye Bakanı Nebati bile işlerin yoluna girmesi, enflasyonun düşmesi için 2023 yılının Haziran ayını gösterdi…

Yani millet bir buçuk yıl daha acı ve ıstırap çekecek…

Aslında Bakan'ın verdiği o tarih de bir hayal!

Doğru çıkmayacağını kendisi de biliyor ama “O zamana kadar kim öle, kim kala?” diye düşünüyor sanırım…

(...) İktidar kadroları büyük konuşmayı ihmal etmiyor.

“Evet, sorun var ama çözersek yine biz çözeriz” diye sallıyorlar.

Yaa efendiler, beyler, sorunları çözebilecek gücünüz olsaydı ülkeyi bu duruma düşürür müydünüz?

Vatandaşın sıkıntılarını azaltacaklarını iddia ederken eminim ki söylediklerine kendileri bile inanmıyor. Sadece zaman kazanmak, düşüşü geciktirmek istiyorlar! (...)"