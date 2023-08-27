  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kadın - Aile Katmer tatlısı nasıl yapılır? Katmer tatlısı Tarifi! Antep katmeri: masaya dönüşünüzde bulamayacaksınız!
Kadın - Aile

Katmer tatlısı nasıl yapılır? Katmer tatlısı Tarifi! Antep katmeri: masaya dönüşünüzde bulamayacaksınız!

Yeniakit Publisher
2023-08-27 00:30:00 - 2023-08-27 01:29:57
Katmer tatlısı nasıl yapılır? Katmer tatlısı Tarifi! Antep katmeri: masaya dönüşünüzde bulamayacaksınız!

Gaziantep'in meşhur katmer tatlısı: Fıstık ile yapılan, yağlı bir tatlı olan katmer sac üzerinde ince bir hamur açılarak yapılıyor!

Katmer Tatlısı Nasıl Yapılır?

Hamuru için malzemeler
100 gr margarin
1 su bardağı su
2 ya da 3 su bardağı un
1 çay kaşığı tuz
Hamuru açmak için nişasta
İç harcı için malzemeler
250 gr kaymak
10 yemek kaşığı toz şeker
2 ya da 3 su bardağı ince çekilmiş antep fıstığı
Süslemesi için malzemeler
Kaymak
Antep fıstığı

Yapılışı

Katmer tatlısı için ilk olarak hamuru hazırlayın. Hamuru için su ve tuzu bir kaba koyun ve eriyene kadar karıştırın. Ardından unu azar azar suyun içine ekleyin ve kulak memesi bir kıvam elde edene kadar hamuru yoğurun. Hamurunuzu 8 parçaya eşit şekilde bölün ve 1 gün boyunca üstü nemli bir bezle dinlendirin. Dinlenen hamurlarınızı nişastalayarak çok ince olacak şekilde açın. Arzuya göre baklavalık yufka da kullanabilirsiniz. Her açtığınız parçanın üzerine erittiğiniz margarini sürün.

Ayrı bir kasede toz şeker ve antep fıstığını karıştırın. Ardından hamurun içine kaymak ve karıştırılan toz şeker ile fıstığı serpin. Hamuru mektup zarfı şeklinde katlayın. Teflon bir tava ya da sac üzerinde katmerlerinizi üzerleri kızarana kadar pişirin. Pişen katmerlerinizin üzerine kaymak ve antep fıstığı koyarak servis edin.

Karaciğer yağlanmasına bitkisel çözümler: ilgi çekiyor! İbrahim Saraçoğlu öneriyor, bunu konuşuyor
Karaciğer yağlanmasına bitkisel çözümler: ilgi çekiyor! İbrahim Saraçoğlu öneriyor, bunu konuşuyor

Kadın - Aile

Karaciğer yağlanmasına bitkisel çözümler: ilgi çekiyor! İbrahim Saraçoğlu öneriyor, bunu konuşuyor
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İstanbul Valisi Davut Gül'ün o sözleri sonrası harekete geçildi! Yüzlercesi yakalandı
Gündem

İstanbul Valisi Davut Gül'ün o sözleri sonrası harekete geçildi! Yüzlercesi yakalandı

İstanbul Valisi Davut Gül'ün 'Artık sokaklarda çocuk dilenci kalmayacak' çıkışı sonrası 39 ilçede harekete geçildi. İstanbul Valiliği koordi..
Vietnam'ın bugüne kadar olan en prestijli projesine Türk imzası! Türkiye
Ekonomi

Vietnam'ın bugüne kadar olan en prestijli projesine Türk imzası! Türkiye "göz bebeği" Long Thanh Uluslararası Havalimanı'nda

Vietnam'ın 'göz bebeği' bugüne kadarki en prestijli projesinin detayında Türkiye imzası var! ülkenin bugüne kadarki en prestijli altyapı pro..
O Türk şirketinden 62 milyon dolarlık ihracat rekoru: Sıradaki yatırımı Sırbistan, Suudi Arabistan, İsviçre
Ekonomi

O Türk şirketinden 62 milyon dolarlık ihracat rekoru: Sıradaki yatırımı Sırbistan, Suudi Arabistan, İsviçre

Sütaş, 2022 yılında 62 milyon dolara ulaşan ihracatıyla süt ve süt ürünlerinde bugüne kadar yapılan çok konuşulacak bir rekor en yüksek ihra..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23