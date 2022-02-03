Katmer tarifi nasıl yapılır? Antep katmer tarifi
Antep Katmeri kare şeklinde hazırlanan bir tatlıdır. İşte Kolay tarif
Katmer tarifi
Malzemeler
- 2 adet baklavalık yufka
- 6 yemek kaşığı toz şeker
- Bir su bardağı ince çekilmiş Antep fıstığı
- Bir su bardağı sıvı yağ
Üzeri için;
Kaymak
Katmer tatlısı nasıl yapılır?
Baklavalık yufkanın ilkini sıvı yağ ile yağlayın ve üzerine Antep fıstığı ve şekeri serpin. Üzerine ikinci yufkayı koyun ve aynı işlemleri yapın. Yufkayı dilerseniz ikiye dilerseniz de zarf şeklinde katlayın ve tavada kızartın. Tavadan alır almaz sıcak halde üzerine kaymak ve toz Antep fıstıklarını serpiştirin.
Afiyet olsun.
Antep katmeri kaç kalori?
1 porsiyon katmer tatlısı ortalama 465 kaloridir.