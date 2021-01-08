Katma değerli üretimin öncüsü olacağız

Sabancı “Gelinen aşamada katma değerli üretimin öncüsü olmayı ve dijital dönüşümün dokunduğu her alanda değişime liderlik etmeyi odağa alıyoruz” dedi.

Fark oluşturmak durumdayız

Sabancı, dünyanın önemli bir dönüşümden geçtiğini belirtti. Salgın sürecinde hızlanan dönüşümün temelinde inovasyon ve teknolojinin bulunduğuna dikkat çeken Sabancı, şunları söyledi: “Yepyeni bir döneme giriyoruz. Bu dönemde Türkiye, global rekabette fark oluşturmalı. Fark oluşturmanın yolu da inovasyondan geçiyor. Şu hakikat ki şirketler yahut ülkeler yeni dönemin gereklerini yerine getirmeliler aksi takdirde yarışta geride kalırlar. Biz holding olarak pandemiden evvel çok büyük yatırımlar yaptık. Şu anda CEO’muz Cenk Alper liderliğinde hem organizasyonel hem de ticari olarak bu yatırımların sonuçlarını almaya başladığımız bir periyottayız. Bu da beni ayrıca mutlu ediyor.”

Büyük başarılar yakalayacağız

Güler Sabancı, teknoloji çağının ruhuna uygun çalışmalar yapılması gerektiğini vurgulayarak, şöyle konuştu: “Artık sanayi ile üniversite iş birliklerine daha fazla odaklanmalıyız. Özellikle ABD’de bunun örneklerini çok iyi görüyoruz. Silikon Vadisi gibi, birbirini besleyen ekosistemler yeni dünya düzeninde çok ama çok önemli. Tabii Türkiye’de de benzer örnekler ortaya çıkmaya başladı. TÜBİTAK’ın çok başarılı çalışmaları var. Çok başarılı teknopark örnekleri bulunuyor. Öte taraftan bizim İstanbul Teknopark’ta yer alan Kompozit Teknolojiler Mükemmeliyet Merkezimiz (KTMM) bulunuyor. Bu gibi örnekleri çoğalttığımız taktirde ülke olarak teknolojinin ve inovasyonun gücüyle çok daha büyük başarıları yakalarız."