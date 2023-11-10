Katliamlara tam destek! Şeytan Biden’den ateşkes alçaklığı

Beyaz Saray: “Her gün 4 saat ara verilecek”

ABD Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby dün yaptığı açıklamada, İsrail'in Filistinli sivillerin Gazze Şeridi’nin güneyine geçmeleri ve insani yardım sağlanması için her gün 4 saat boyunca Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki saldırılara “ara” vereceğini duyurmuştu.

Netanyahu: "Gazze'de işgal etme ve yönetme planımız yok"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise ABD medyasına verdiği röportajda, İsrail'in savaştan sonra Gazze'yi işgal etme ya da yönetme planlarının olmadığını, ancak Hamas'ın yönetimine son vermek için "güvenilir bir güce" ihtiyaç duyulacağını ifade etti.

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