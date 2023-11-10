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Gündem Katliamlara tam destek! Şeytan Biden’den ateşkes alçaklığı
Gündem

Katliamlara tam destek! Şeytan Biden’den ateşkes alçaklığı

Yeniakit Publisher
2023-11-10 12:46:00 -
Katliamlara tam destek! Şeytan Biden’den ateşkes alçaklığı

ABD Başkanı Joe Biden, Illinois eyaletine gerçekleştireceği ziyaret öncesi Beyaz Saray'da gazetecilerin sorularını yanıtladı. Biden, bir gazetecinin, “Gazze'de ateşkes ihtimali nedir?” sorusuna, “Yok. Mümkün değil” şeklinde yanıt verdi. Biden, rehinelerin serbest kalması konusunda ise hala "iyimser" olduğunu belirtti.

Beyaz Saray: “Her gün 4 saat ara verilecek”

ABD Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby dün yaptığı açıklamada, İsrail'in Filistinli sivillerin Gazze Şeridi’nin güneyine geçmeleri ve insani yardım sağlanması için her gün 4 saat boyunca Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki saldırılara “ara” vereceğini duyurmuştu.

 

Netanyahu: "Gazze'de işgal etme ve yönetme planımız yok"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise ABD medyasına verdiği röportajda, İsrail'in savaştan sonra Gazze'yi işgal etme ya da yönetme planlarının olmadığını, ancak Hamas'ın yönetimine son vermek için "güvenilir bir güce" ihtiyaç duyulacağını ifade etti.
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Yorumlar

Niğdeli

Amerikan ve israil nefretini kalbimizde daim eyle yarabbi. İşbirlikçilerinide yerin dibine çak Allahım.

Eyman

Amerika'dan ve İsrail'den ve de Avrapa köpek uygarlığından nefret ediyorum; ama en çok Sisi'den, Esat'tan, Hafterden, Kral Abdullah, Kral Faysal, Kral bilmem kim, baas'tan, pkk'dan, pyd'den, feto'dan, CHP ve HEDEP'ten nefret ediyorum! Ya Rabbim! Ya Rabbim! Büyük köpekler Amerika ve İsrail'i ve onların tasmalı, azılı, yavrularını El-Kahhar isminle kahret! Ya Rabbim! Zalim siyonist, Yahudi, kominist, emperyalist, Adalet ve İslam düşmanı, yeryüzünün tüm illetli alçaklarını kahret, o zalimleri yok et Ya Rabbim! Amiiin. Amiiin. Amiiin.
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