Katliamın sorumluları da hesap versin

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HDP Merkez Yürütme Kurulunun çağrısı üzerine 6-7 Ekim 2014’te terör örgütü YPG/PKK yandaşlarının 35 il ve 96 ilçede gerçekleştirdiği saldırıların üzerinden 7 yıl geçti.



6-8 Ekim 2014’te HDP’li Selahattin Demirtaş’ın çağrısıyla 35 il, 96 ilçe ve 131 yerleşim yerinde sokaklara inen PKK’lı caniler, Kurban Bayramı’nda Müslümanlara karşı büyük bir kıyıma girişti. Terör örgütü DEAŞ’ın Suriye’nin Kobani kentini işgal etmesini bahane gösteren YPG/PKK yandaşları Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki iller başta olmak üzere ülke genelinde barikatlar kurup, yolları kesti. Olaylarda uzun namlulu silah, molotofkokteyli, havai fişek, taş ve sopalarla kamu binalarına ve araçlarına, vatandaşların evlerine, iş yerlerine ve araçlarına zarar verildi.

Cezaevinde çürüyecekler

Bayram günü muhtaçlara kurban eti dağıtan daha 15-16 yaşlarındaki Yasin Börü ile arkadaşları Ahmet Dakak, Riyat Güneş ve Hasan Gökguz hunharca katledilirken, cami ve Kur’an kursları ateşe verilip yağmalandı. 2’si polis 37 kişinin şehit edildiği vahşetin baş sorumlusu olan Demirtaş tutuklanıp cezaevine atılırken, 7 ilde düzenlenen operasyonda 20 zanlı yakalandı. Vahşi cinayetleri işleyen 41 cani de müebbet hapse mahkum edildi.

Ekonomi ağır darbe aldı

Şiddet eylemlerinin devlete maliyeti 300 milyon liranın üzerinde olurken olaylar nedeniyle zarar gören esnafa devlet tarafından yaklaşık 50 milyon liralık ödenek sağlandı. Şiddet eylemleri, can ve mal kayıplarının yanı sıra sosyal yaşama, turizme ve ekonomiye de ağır darbe vurdu.

6-7 Ekim gelsin istemiyorum

Diyarbakır'daki olaylarda yoksullara kurban eti dağıtırken katledilen Yasin Börü, Ahmet Dakak, Riyat Güneş ve Hasan Gökguz’un ailelerinin acıları, olayların her yıl dönümünde tazeleniyor. Ahmet Dakak'ın babası Öztekin Dakak, oğlunun sürekli dualarında olduğunu belirterek "70 sene de olsa 700 sene de olsa evlat acısı hep taze. Eğer vahşice öldürülmüşse bu daha da zor. Allah kimsenin başına getirmesin. Katliamın asıl sorumlularından Selahattin Demirtaş'ın içeride olması acımızı bir nebze de olsa düşürüyor. Allah onları kahrı perişan etsin” dedi.



Hasan Gökguz'un babası Mehmet Gökguz ise oğlunun gece gündüz aklında olduğunu söyledi.

Baş azmettirici Demirtaş

Gökguz, "Ne Kurban Bayramı ne de 6-7 Ekim gelsin istiyorum. Bu günler yaklaştığında geceleri uyuyamıyorum çünkü her zaman çocuğum aklıma geliyor. Allah hakkımızı bırakmasın. Bu olayda sorumlu ve azmettiriciler kimse onlar yakalansın. Bu azmettirici başta Selahattin Demirtaş'tır. Demirtaş'a hak ettiği cezayı versinler” dedi.



Olaylarda katledilmekten son anda kurtulan Yusuf Er de, yaşadıklarını unutamıyor. Er, "Arkadaşlarım sürekli rüyalarıma giriyorlar. Onlar fakirin, yetimin evine kurban eti girsin diye mücadele ederken katledildiler. Bu dünyada da öbür dünyada da bu olayın içinde parmağı olanlardan şikayetçiyiz. Her Kurban Bayramı'nda Yasin ve arkadaşlarının yeleklerini giyip kurban eti dağıtmaya ediyoruz” dedi.