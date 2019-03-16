Katliama dünyadan tepki yağdı

Hristiyan terörist Brenton Tarrant’ın iki farklı camiye gerçekleştirdiği organize saldırı sonrası dünyadan tepkiler yükseldi.

-Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, “Dua için toplanan sivillere yapılan saldırı, iğrençlik ve acımasızlıkla şok oluşturuyor. Bu suça karışan herkesin hak ettiği cezayı almasını umuyorum” ifadelerini kullandı.

-ABD Başkanı Donald Trump, “Korkunç cami katliamı sonrası Yeni Zelanda halkına en içten sempatilerimi ve iyi dileklerimi yolluyorum. 49 masum insan anlamsızca öldü ve birçoğu yaralandı. ABD olarak yapabileceğimiz ne varsa Yeni Zelanda’nın yanındayız. Tanrı herkesi korusun!” dedi.

-Almanya Başbakanı Angela Merkel, “Yeni Zelanda’da huzur içinde ibadet edilen camide ırkçı nefret nedeniyle öldürülenler için yas tutuyorum. Bu tür teröre karşı, yan yana duruyoruz” ifadelerine yer verdi.

-İngiltere Başbakanı Theresa May, "Yeni Zelanda halkına en derinden başsağlığı diliyorum. Düşüncelerim, bu tiksindirici şiddet eyleminden etkilenlerle” ifadesini kullandı.

-Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da, "Fransa, her türlü aşırılığa karşı duruyor ve dünyada terörizme karşı ortaklarıyla hareket ediyor” vurgusu yaptı.

-Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen, “İbadet ve dua eden insanlara yönelik düzenlenen terör saldırısı korkunç ve barbarca bir saldırıdır” dedi.

-Hollanda Başbakanı Mark Rutte, “Düşüncelerimiz bütün kurban ve geride kalanların yanında. Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern’e başsağlığı diledim” mesajını paylaştı.

-Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi, “Bu tür eylemler, dünyada her türlü aşırıcılık ve teröre karşı mücadeleye devam edilmesi gerektiğinin kanıtıdır” dedi.

-Karadağ Cumhurbaşkanı Milo Djukanovic de “Ülkemiz şiddet, aşırıcılık, nefret ve hoşgörüsüzlüğün her türlüsüne karşı mücadelede kararlı olmaya devam edecek” dedi.

-Mısır’daki El-Ezher Kurumu, Yeni Zelanda’daki saldırı, “Nefret söylemi ile İslamofobinin ve yabancılara karşı düşmanlığın yükselişinin tehlikeli bir göstergesi” olarak nitelendirildi.

-Ürdün Hükümet Sözcüsü Cumane Guneymat, masumlara yönelik saldırıların terörün en çirkin şekli olduğunu dile getirdi.

-Bahreyn Dışişleri Bakanlığı “Tüm dini, ahlaki ve insani değerlere aykırı olan bu korkakça terör saldırısını şiddetle kınıyoruz” ifadelerine yer verdi.

-İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, camilere yapılan terör saldırılarının “Batılı ülkelerin Müslümanlara yönelik ikiyüzlü tavırlarından” kaynaklandığını ifade etti. Zarif, “Batılı ‘demokrasilerde’ bağnazlığın teşvikinin cezasız bırakılması, İsrailli haydutların Filistin’de Müslümanlara hakaret etmek için camiye girmesine ve Yeni Zelanda’daki teröristlerin 49 Müslümanı canlı yayında öldürmesine yol açıyor. Müslümanların şeytanlaştırılmasını ‘ifade özgürlüğü’ kisvesi altında savunan Batı’nın ikiyüzlülüğü sona ermelidir” ifadelerini kullandı.

-Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, Yeni Zelanda’da iki camiye düzenlenen terör saldırısını şiddetle kınadığını belirterek, hayatını kaybedenlerin ailelerine baş sağlığı dileğinde bulundu.

-Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed de yaptığı açıklamada, “Yeni Zelanda hükümetinin bu teröristleri yakalayıp hukuk kuralları kapsamında gerekeni yapmasını temenni ediyorum” dedi.

-Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Genel Sekreteri Saib Ureykat, Yeni Zelanda’da iki camiye düzenlenen terör saldırısını kınadı. Ureykat, saldırının, dini savaşların tohumlarını eken radikal ideolojiden kaynaklandığını ifade etti.

-Pakistan Başbakanı İmran Han, “Camilere düzenlenen terör saldırısını kınıyorum. Bu saldırı bizim her zaman söylemeye çalıştığımız ‘Terörün dini yoktur’ söylemimizin bir kanıtıdır” dedi.