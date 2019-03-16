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Katliama dünyadan tepki yağdı

İslam düşmanı Hristiyan terörist Brenton Tarrant’ın Yeni Zelanda'da iki farklı camiye gerçekleştirdiği organize saldırı sonrası dünyadan tepkiler yükseldi.

16 Mart 2019 Cumartesi 12:39
Katliama dünyadan tepki yağdı

Hristiyan terörist Brenton Tarrant’ın iki farklı camiye gerçekleştirdiği organize saldırı sonrası dünyadan tepkiler yükseldi.

-Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, “Dua için toplanan sivillere yapılan saldırı, iğrençlik ve acımasızlıkla şok oluşturuyor. Bu suça karışan herkesin hak ettiği cezayı almasını umuyorum” ifadelerini kullandı.

-ABD Başkanı Donald Trump, “Korkunç cami katliamı sonrası Yeni Zelanda halkına en içten sempatilerimi ve iyi dileklerimi yolluyorum. 49 masum insan anlamsızca öldü ve birçoğu yaralandı. ABD olarak yapabileceğimiz ne varsa Yeni Zelanda’nın yanındayız. Tanrı herkesi korusun!” dedi.

-Almanya Başbakanı Angela Merkel, “Yeni Zelanda’da huzur içinde ibadet edilen camide ırkçı nefret nedeniyle öldürülenler için yas tutuyorum. Bu tür teröre karşı, yan yana duruyoruz” ifadelerine yer verdi.

-İngiltere Başbakanı Theresa May, "Yeni Zelanda halkına en derinden başsağlığı diliyorum. Düşüncelerim, bu tiksindirici şiddet eyleminden etkilenlerle” ifadesini kullandı.

-Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da, "Fransa, her türlü aşırılığa karşı duruyor ve dünyada terörizme karşı ortaklarıyla hareket ediyor” vurgusu yaptı.

-Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen, “İbadet ve dua eden insanlara yönelik düzenlenen terör saldırısı korkunç ve barbarca bir saldırıdır” dedi.

-Hollanda Başbakanı Mark Rutte, “Düşüncelerimiz bütün kurban ve geride kalanların yanında. Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern’e başsağlığı diledim” mesajını paylaştı.

-Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi, “Bu tür eylemler, dünyada her türlü aşırıcılık ve teröre karşı mücadeleye devam edilmesi gerektiğinin kanıtıdır” dedi.

-Karadağ Cumhurbaşkanı Milo Djukanovic de “Ülkemiz şiddet, aşırıcılık, nefret ve hoşgörüsüzlüğün her türlüsüne karşı mücadelede kararlı olmaya devam edecek” dedi.

-Mısır’daki El-Ezher Kurumu, Yeni Zelanda’daki saldırı, “Nefret söylemi ile İslamofobinin ve yabancılara karşı düşmanlığın yükselişinin tehlikeli bir göstergesi” olarak nitelendirildi.

-Ürdün Hükümet Sözcüsü Cumane Guneymat, masumlara yönelik saldırıların terörün en çirkin şekli olduğunu dile getirdi.

-Bahreyn Dışişleri BakanlığıTüm dini, ahlaki ve insani değerlere aykırı olan bu korkakça terör saldırısını şiddetle kınıyoruz” ifadelerine yer verdi.

-İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, camilere yapılan terör saldırılarının “Batılı ülkelerin Müslümanlara yönelik ikiyüzlü tavırlarından” kaynaklandığını ifade etti. Zarif, “Batılı ‘demokrasilerde’ bağnazlığın teşvikinin cezasız bırakılması, İsrailli haydutların Filistin’de Müslümanlara hakaret etmek için camiye girmesine ve Yeni Zelanda’daki teröristlerin 49 Müslümanı canlı yayında öldürmesine yol açıyor. Müslümanların şeytanlaştırılmasını ‘ifade özgürlüğü’ kisvesi altında savunan Batı’nın ikiyüzlülüğü sona ermelidir” ifadelerini kullandı.

-Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, Yeni Zelanda’da iki camiye düzenlenen terör saldırısını şiddetle kınadığını belirterek, hayatını kaybedenlerin ailelerine baş sağlığı dileğinde bulundu.

-Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed de yaptığı açıklamada, “Yeni Zelanda hükümetinin bu teröristleri yakalayıp hukuk kuralları kapsamında gerekeni yapmasını temenni ediyorum” dedi.

-Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Genel Sekreteri Saib Ureykat, Yeni Zelanda’da iki camiye düzenlenen terör saldırısını kınadı. Ureykat, saldırının, dini savaşların tohumlarını eken radikal ideolojiden kaynaklandığını ifade etti.

-Pakistan Başbakanı İmran Han, “Camilere düzenlenen terör saldırısını kınıyorum. Bu saldırı bizim her zaman söylemeye çalıştığımız ‘Terörün dini yoktur’ söylemimizin bir kanıtıdır” dedi.

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Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 12:39
  1. Van
  2. Hristiyan terörist Brenton Tarrant
  3. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
  4. ABD Başkanı Donald Trump
  5. Almanya Başbakanı Angela Merkel
  6. İngiltere Başbakanı Theresa May
  7. Yeni Zelanda
  8. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron
  9. Hollanda Başbakanı Mark Rutte
  10. Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi
  11. Karadağ Cumhurbaşkanı Milo Djukanovic
  12. Mısır’daki El-Ezher Kurumu
  13. Ürdün Hükümet Sözcüsü Cumane Guneymat
  14. Bahreyn Dışişleri Bakanlığı
  15. İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif
  16. Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo
  17. Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed
  18. Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Genel Sekreteri Saib Ureykat
  19. Pakistan Başbakanı İmran Han

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