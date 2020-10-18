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Siyaset Katliam şebekesine tepki! Çelik: Ermenistan mahkum edilmeli
Siyaset

Katliam şebekesine tepki! Çelik: Ermenistan mahkum edilmeli

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Ermenistan’ın katilce saldırılarını lanetlediklerini belirterek, “Ermenistan ve destekçileri savaşın bile hukukunda olmayan katliam şebekesi gibi davranıyor. Bu saldırılar ve katliamlar cezasız kalmayacak” ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2020-10-18 16:21:00 -
Katliam şebekesine tepki! Çelik: Ermenistan mahkum edilmeli

Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Ermenistan ordusunun Azerbaycan’ın Gence kentine saldırılarına ilişkin şunları kaydetti: “Can Azerbaycan’ın yanındayız. Ermenistan’ın katilce saldırılarını lanetliyoruz. Ermenistan bir haydut devlet olarak sivilleri öldürüyor. Acımasız katliamlar gerçekleştiriyor. Katiller ve destekçileri hukuku çiğniyor. Gence’ye yapılan saldırılar insanlık suçudur. Ermenistan insanlığa karşı suç işlemekten suçludur. İnsanlık ve hukuk adına Ermenistan mahkum edilmelidir.”

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