Katliam gibi kazanın görüntüleri ortaya çıktı
Mersin'in Aydıncık ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada aralarında sürücünün de bulunduğu 9 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi de yaralandı. Mersin’de yaşanan katliam gibi kazanın görüntüleri ortaya çıktı.
40 yolcu, 3 mürettebatı ile seyir halinde olan yolcu otobüsünün Sarıyar Tüneli çıkışında, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle devrilmesi sonucu elim bir trafik kazası meydana geldi. O kazanın görüntüleri ortaya çıktı. Viraja hızla giren otobüs yan yattı. Kazada 9 kişi yaşamını yitirirken, 30 kişi de yaralandı.
Kaza nedeniyle karayolunda da uzun araç kuyruğu oluştu. Otobüsün vinç yardımıyla çekilip, yolda temizlik çalışmasının ardından trafik akışı normale döndü.
Biyografi
Serdar Soydan Kimdir? MHP'nin Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Soydan nereli ve ne iş yapar?
ÖNE ÇIKAN VİDEO