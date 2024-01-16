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Gündem Katliam gibi kazanın görüntüleri ortaya çıktı
Gündem

Katliam gibi kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Yeniakit Publisher
2024-01-16 09:56:00 -

Mersin'in Aydıncık ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada aralarında sürücünün de bulunduğu 9 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi de yaralandı. Mersin’de yaşanan katliam gibi kazanın görüntüleri ortaya çıktı.

40 yolcu, 3 mürettebatı ile seyir halinde olan yolcu otobüsünün Sarıyar Tüneli çıkışında, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle devrilmesi sonucu elim bir trafik kazası meydana geldi. O kazanın görüntüleri ortaya çıktı. Viraja hızla giren otobüs yan yattı. Kazada 9 kişi yaşamını yitirirken, 30 kişi de yaralandı.

Kaza nedeniyle karayolunda da uzun araç kuyruğu oluştu. Otobüsün vinç yardımıyla çekilip, yolda temizlik çalışmasının ardından trafik akışı normale döndü.

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