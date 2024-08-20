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Gündem Katliam gibi kaza! Kurtulan olmadı
Gündem

Katliam gibi kaza! Kurtulan olmadı

Yeniakit Publisher
2024-08-20 16:09:00 -
Katliam gibi kaza! Kurtulan olmadı

Batman'da pikap ile tırın çarpıştığı kazada 4 kişi hayatını kaybetti.

Medeni İba yönetimindeki 06 FC 6240 plakalı pikap, Batman Kozluk kara yolu Samanyolu köyü mevkisinde Mehmet Şirin A'nın kullandığı 23 BF 009 plakalı tır ile çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, İtfaiye, AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü Medeni İba (52) ile pikapta bulunan Remziye İba (58) ve Mensure Güler olay yerinde yaşamını yitirdi. Özel bir araçla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Nesliha İba (18) da müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Adem Taşkın, olay yerinde incelemelerde bulundu.
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Kazada yaşamını yitirenlerin Diyarbakır'ın Silvan ilçesinden Mardin'e düğüne gitmek için yola çıktıkları öğrenildi.

 

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