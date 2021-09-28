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Yerel Katliam... Biri ağabeyi diğeri yeğeniydi!
Yerel

Katliam... Biri ağabeyi diğeri yeğeniydi!

Mersin'in Tarsus ilçesinde Ahmet Köse (49), arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı ağabeyi Hüseyin Köse (63) ile yeğeni Eyüp Köse'yi (41) pompalı tüfekle katletti.

Yeniakit Publisher
2021-09-28 10:13:00 -
Katliam... Biri ağabeyi diğeri yeğeniydi!

Olay, ilçeye bağlı Taşobası Mahallesi'nde meydana geldi. Ahmet Köse, arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı ağabeyi Hüseyin Köse ile yeğeni Eyüp Köse'ye pompalı tüfekle ateş açtı.

Olay yerinde hayatını kaybeden Hüseyin Köse ile oğlu Eyüp Köse'nin cansız bedenleri, Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Ahmet Köse de jandarma tarafından gözaltına alındı. Olay yerine gelen baba ile oğlun yakınları ise sinir krizi geçirdi. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

 

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