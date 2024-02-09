Katledilen Ramazan Pişkin’in aile avukatından yalanlama! Tamamen gerçek dışı

İşte Katledilen Ramazan Pişkin’in aile avukatından açıklama…

Ramazan Pişkin hakkında "İtidal Çağrısı" içerikli kamuoyu açıklamamızı takdirlerinize sunuyoruz.

Diyarbakırlı Ramazan Hoca olarak bilinen Ramazan Pişkin, 31 Ocak 2024 tarihinde kendisinin işlettiği "Diyarbakırlı Ramazan Hocanın Yeri" isimli çay ocağında saat 13.40 sularında Fail tarafından göğüs kısmından bıçaklanarak öldürülmüştür. Eylemi gerçekleştirdikten hemen sonra Fail hızlı adımlarla olay yerinden uzaklaşmıştır.

2 dakika içerisinde ses ve gürültüleri duyan esnaf sakinleri ambulans çağırmış, Müvekkil yaralı olarak yakın bölgede bulunan Samatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştır.

Tüm müdahalelere rağmen hastanede yaşamını yitiren Müvekkil otopsi işlemleri neticesinde memleketi olan Diyarbakır'a gönderilerek çifte havuzlar mezarlığına defnedilmiştir.

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Peşinen ifade edelim ki dosyada gizlilik kararı bulunmaktadır.

Eylemin gerçekleşmesinde suça iştirak eden, yardım eden yahut azmettiren kişi veya grupların ortaya çıkarılması ve soruşturmanın amacının tehlikeye düşmemesi adına verilen bu gizlilik kararı makuldür, olması gereken bir karardır.

Sosyal medyada dosyanın kapatılmaya çalışıldığı şeklindeki söylemler gerçek dışıdır.

Birden fazla emniyet birimi dosyaya müdahil olmuş ve kendi veri tabanlarında dosyayı incelemeye almıştır.

Failin, Müvekkilin ve ihtiyaç görülen kişilerin Telefon HTS kayıtları ve Export verileri, banka hesap hareketliliği dahil birçok veri incelemeye alınmıştır.

Yine sosyal medyada Islami Cemaat ve gruplar arasında tartışma ve ayrışmaya sebep olabilecek hedef gösterme ve komplo teorilerinin en başta Ramazan Pişkinin aile mensuplarına ve sevenlerine zarar verdiğini, en önemlisi de yanlış ve eksik bilgilerle hareket eden medya unsurlarının Ülke huzuruna, Islami camianın kardeşlik hukukuna halel getirebileceğini ifade ediyoruz.

Ramazan Pişkin dosyası üzerinden kirli hesaplar yapanlar, konuyu istismar edenler, Müslüman grupları karalamak ve aralarında huzursuzluk çıkarmak amacındadırlar. Algı ve spekülasyon içerikli paylaşımlara itibar edilmemelidir.

Fail hakkında ağır şekilde uyuşturucu madde bağımlısı olduğu, bununla birlikte akıl sağlığının yerinde olduğu bilgileri sabittir. Azmettirenlerin olup olmadığı, Failin bu eylemi neden gerçekleştirdiği bilgisi şu aşamada tam olarak anlaşılamamaktadır.

Bu nedenlerle Ramazan Pişkin dosyasını yakın markaja aldığımızı belirterek itidal çağrımızın dikkate alınmasını rica ediyorum.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.