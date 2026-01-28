Başına metal saplandı, hayatı karardı! 17,9 milyon liralık tazminat kazandı

İstanbul’da 10 yıl önce yaşanan iş kazası, Cuma Tabbas’ın hayatını bir anda değiştirdi. M.E. ve K.Y.'ye ait iş yerinde çalışan Cuma Tabbas'ın başına 2016 yılı Temmuz ayında atölyede kırılan bir metal parça saplandı. Hastaneye kaldırılan Tabbas, 1 yıl boyunca komada kaldı. Bu süre zarfında ise Tabbas’ın ailesi ülkeleri Suriye’ye döndü. 1 yıllık tedavinin ardından yüzde 76 oranında bedensel engelli kalan ve aldığı darbe sonucu beyninde kitle oluşan Tabbas, taburcu oldu.

Tazminat miktarı 17 milyon 900 TL’ye ulaştı

Cuma Tabbas, kendisine sahip çıkan Suriye uyruklu arkadaşının evine yerleşti. 5 yıl önce arkadaşıyla birlikte Konya'ya yerleşen Tabbas, 2022 yılının Temmuz ayında ise iş kazasının ardından kendisini ortada bıraktığını öne sürdüğü patronları M.E. ve K.Y. hakkında maddi ve manevi tazminat davası açtı. 2024 yılı Ekim ayında, davanın görüldüğü Konya 3’üncü Asliye Hukuk Mahkemesi, 5,5 milyon TL maddi ve manevi tazminata hükmetti. İşverenler, yerel mahkemenin kararına itiraz edip, dosyayı Konya Bölge Adliye Mahkemesi’ne taşıdı. Konya Bölge Adliye Mahkemesi de kararı onadı. Ancak işverenler, bu kez dosyayı Yargıtay’a taşıdı. Tazminat miktarı şu an yasal faiziyle birlikte 17 milyon 900 bin TL'ye ulaşırken, mahkeme kararının Yargıtay tarafından onanması bekleniyor.

İki ameliyat geçirdi

Vücudunun sağ tarafını kullanamayan ve konuşmakta güçlük çeken Cuma Tabbas, “Ben makinenin önünde çalışıyordum. Bir anda kafama metal parça geldi. Ondan sonra da hiçbir şey hatırlamıyorum. Olayları 3 yıl sonra ancak hatırlamaya başladım. Bazıları 1 yıl yoğun bakımda kaldığımı söylüyor, ama bilmiyorum. Kazayı geçirdiğimde 17 yaşındaydım. Patronlarım, seni unutmuyoruz dediler, ama unuttular. Sonra da dava açtım. Şu an dava sürüyor. Ailem Suriye’de. Kazadan sonra Hüseyin diye biriyle tanıştım, sonra bana bakacağını söyledi. Onun yanına yerleştim. 2021 yılında onunla birlikte Konya’ya geldim. Yüzde 76 oranında engelli kaldım. Vücudumun sağ tarafını hareket ettiremiyorum. Bir de beynimde kitle oluştu. 2 ameliyat geçirdim” dedi.

“Ölümle yüz yüze yaşıyor”

Müvekkilinin beyninde oluşan kitle nedeniyle engelinin sürekli arttığını söyleyen Tabbas’ın avukatı Mavili Tokmak, “Müvekkilim metal doğrama atölyesinde çalışırken, başına parça isabet ediyor. Sonrasında bir seneyi geçkin bir süre yoğun bakımda kalıyor. Tamamen bilinçsiz bir halde ölmesi beklenirken yaşıyor. Ancak beyninde büyüyen bir kitle söz konusu ve bu beynindeki kitle sonucu her an ölebilir. Şu anda ölümle yüz yüze her gün yaşıyor. Cuma bize kazadan 6 yıl sonra ulaştı. 2022 yılında açtığımız dava, Konya 3’üncü Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından 2024 yılında karara çıktı. 5,5 milyon TL’lik tazminat kazandık. Bu miktar olayın ardından geçen süre göz önüne alınarak yasal faizle birlikte 17 milyon 900 bin TL’ye ulaştı. Karşı taraf, karara itirazda bulunup, dosyayı Yargıtay'a taşıdı. Yargıtay'ın karar vermesini bekliyoruz. 2022 yılında açtığımız davamız, 4 sene aşkın süredir devam ediyor. Dosya ise neredeyse 1 yıldır Yargıtay'da bekliyor ve karara çıkmadı. Müvekkil yüzde 76 engelli kaldı. Ancak beyninde büyüyen kitle sonucu bu engeli yüzde 90'a doğru gidiyor. Müvekkil her an ölmek üzere ve bu davayı sonuçlanmasını istiyor” diye konuştu.