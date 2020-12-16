Katlanabilir telefonlar geliyor

Güney Koreli bir yayından gelen yeni bir rapora göre, Samsung gelecek yıl en az 4 katlanabilir akıllı telefonu piyasaya sürme hazırlığı içinde. Daha önce de bu konu hakkında farklı söylemler olmuş ve Samsung'un Galaxy Z Fold ve Z Flip ailelerine takviye yapacağı iddia edilmişti, ancak bu defaki raporda yer alan "en az 4" ibaresi, şirketin bu yelpazesini bir hayli çeşitlendireceğini gösteriyor.

Rapor, şirketin bu yeni telefonlarından bazılarını Ağustos 2021'den itibaren seri üretime sokmayı hedeflediğini söylerken, Galaxy Z Flip2 ise muhtemelen 2021'in ilk çeyreğinde tanıtılacak. Telefonlardan bir diğeri tahminen Galaxy Fold Lite olacakken, raporda Galaxy S21 hakkında daha önce de duyduğumuz bazı iddialar yenileniyor. Buna göre Samsung, Galaxy S21 Ultra'da S Pen desteğine yer verecek. Samsung başkanı TM Roh da,geçtiğimiz gün yaptığı bir açıklamada Note serisinin bazı özelliklerini S21'e taşıyacaklarını doğrulamıştı. Ancak Galaxy Note serisinin tamamen rafa kaldırılacağına dair elle tutulur bir kanıt bulunmuyor.