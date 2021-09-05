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Teknoloji Katlanabilir telefonda çığır açtılar! Fiyatı dudak uçuklattı
Teknoloji

Katlanabilir telefonda çığır açtılar! Fiyatı dudak uçuklattı

Katlanabilir telefonların öncülerinden olan Samsung, katlanabilir telefon teknolojisinde çığır açtı. Piyasaya sürülecek olan Galaxy Z Fold3'ü tanıtıldı. Ekran altı kamerası ve S Pen desteğiyle dikkat çeken Galaxy Z Fold3'ün tüm özellikleri ve fiyatı dikkat çekti.

Yeniakit Publisher
2021-09-05 11:40:00 -

Güney Kore merkezli teknoloji devi firması, uzun süredir hakkında birçok uçuk iddia ve dedikoduların ortaya atıldığı yeni katlanabilir telefonu Galaxy Z Fold3'ü bugünkü Galaxy Unpacked etkinliğinde resmen tanıttı. Tanıtımla birlikte cihaz hakkında merak edilen tüm sorular da yanıt bulmuş oldu. Samsung söz konusu etkinlikte ayrıca Galaxy Z Flip3, Galaxy Watch4 ve Galaxy Buds2 modellerini de tüketicilerin beğenisine sundu.

Tasarım anlamında ilk bakışta önceki nesille benzer hatlara sahip olan Galaxy Z Fold3, klasik ortadan menteşe, içeride katlanabilen büyük bir ekran ve dışarıda ikinci bir ekran geleneğini devam ettiriyor. Cihazın esas bombayı patlattığı nokta ise S Pen desteği ve ekran altı kamera teknolojisi oluyor. Dilerseniz sözü daha fazla uzatmadan gelin pek çokları heyecanlandırmayı başaran Galaxy Z Fold3'le ilgili tüm detaylara daha yakından göz atalım.

Samsung Galaxy Z Fold3 teknik özellikleri:

Ekran:

Dış Ekran:

6,2 inç HD+ Dinamik AMOLED 2X Ekran

120 Hz uyarlanabilir ekran yenileme

2268x832 piksel

387 ppi

Ana Ekran

7,6 inç QXGA+ Dinamik AMOLED 2X Ekran

120 Hz uyarlanabilir ekran yenileme

2208x1768 piksel

374 ppi

İşlemci: 5 nm 64 bit Sekiz Çekirdek

Bellek: 12 GB RAM

Depolama: 256 / 512 GB (UFS 3.1)

Ön Kamera:

10 MP, F2.2 dış ekran kamerası

4 MP, F1.8 ana ekran için ekran altı kamera

Arka Kamera

12 MP, F2.2 ultra geniş açı

12 MP, F1.8 geniş açı

12 MP, F2.4 telefoto

Bağlantı: LTE, 5G,

İşletim Sistemi: Android 11

Batarya: 4400 mAh

Boyutlar:

67,1x158,2x16 mm – 14,4 mm (Katlı)

128,1x158,2x6,4 mm (Açık)

271 gram

Fiyatı;

Samsung Galaxy Z Fold3 256 GB: 21.999 TL / 1799 dolar 

Samsung Galaxy Z Fold3 512 GB: 1899 dolar

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