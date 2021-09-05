Katlanabilir telefonda çığır açtılar! Fiyatı dudak uçuklattı
Katlanabilir telefonların öncülerinden olan Samsung, katlanabilir telefon teknolojisinde çığır açtı. Piyasaya sürülecek olan Galaxy Z Fold3'ü tanıtıldı. Ekran altı kamerası ve S Pen desteğiyle dikkat çeken Galaxy Z Fold3'ün tüm özellikleri ve fiyatı dikkat çekti.
Güney Kore merkezli teknoloji devi firması, uzun süredir hakkında birçok uçuk iddia ve dedikoduların ortaya atıldığı yeni katlanabilir telefonu Galaxy Z Fold3'ü bugünkü Galaxy Unpacked etkinliğinde resmen tanıttı. Tanıtımla birlikte cihaz hakkında merak edilen tüm sorular da yanıt bulmuş oldu. Samsung söz konusu etkinlikte ayrıca Galaxy Z Flip3, Galaxy Watch4 ve Galaxy Buds2 modellerini de tüketicilerin beğenisine sundu.
Tasarım anlamında ilk bakışta önceki nesille benzer hatlara sahip olan Galaxy Z Fold3, klasik ortadan menteşe, içeride katlanabilen büyük bir ekran ve dışarıda ikinci bir ekran geleneğini devam ettiriyor. Cihazın esas bombayı patlattığı nokta ise S Pen desteği ve ekran altı kamera teknolojisi oluyor. Dilerseniz sözü daha fazla uzatmadan gelin pek çokları heyecanlandırmayı başaran Galaxy Z Fold3'le ilgili tüm detaylara daha yakından göz atalım.
Samsung Galaxy Z Fold3 teknik özellikleri:
Ekran:
Dış Ekran:
6,2 inç HD+ Dinamik AMOLED 2X Ekran
120 Hz uyarlanabilir ekran yenileme
2268x832 piksel
387 ppi
Ana Ekran
7,6 inç QXGA+ Dinamik AMOLED 2X Ekran
120 Hz uyarlanabilir ekran yenileme
2208x1768 piksel
374 ppi
İşlemci: 5 nm 64 bit Sekiz Çekirdek
Bellek: 12 GB RAM
Depolama: 256 / 512 GB (UFS 3.1)
Ön Kamera:
10 MP, F2.2 dış ekran kamerası
4 MP, F1.8 ana ekran için ekran altı kamera
Arka Kamera
12 MP, F2.2 ultra geniş açı
12 MP, F1.8 geniş açı
12 MP, F2.4 telefoto
Bağlantı: LTE, 5G,
İşletim Sistemi: Android 11
Batarya: 4400 mAh
Boyutlar:
67,1x158,2x16 mm – 14,4 mm (Katlı)
128,1x158,2x6,4 mm (Açık)
271 gram
Fiyatı;
Samsung Galaxy Z Fold3 256 GB: 21.999 TL / 1799 dolar
Samsung Galaxy Z Fold3 512 GB: 1899 dolar