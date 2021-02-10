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Teknoloji Katlanabilir iPhone ne zaman çıkacak?
Teknoloji

Katlanabilir iPhone ne zaman çıkacak?

Apple kullanıcıları tarafından yakından takip edilen katlanabilir iPhone modeli için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Apple, katlanabilir iPhone’un çıkış tarihini nihayet açıkladı. Telefonun Samsung Galaxy Z Flip’e benzer bir açılır kapanır tasarıma sahip olacağı tahmin ediliyor. Peki, katlanabilir iPhone ne zaman çıkacak?

Yeniakit Publisher
2021-02-10 22:43:00 -
Katlanabilir iPhone ne zaman çıkacak?

Apple’ın yeni bir iPhone serisi üzerinde çalıştığı ve alışılmışın dışında bir yapının bizleri beklediği konuşuluyor. Peki, katlanabilir iPhone ne zaman çıkacak?

Katlanabilir iPhone ne zaman çıkacak?

Akıllı telefonun 5.4 inçlik bir ekrana sahip olarak karşımıza çıkması bekleniyor. Yeni telefon serinin en ilgi çekici yapısını karşımıza çıkaracak olan Apple, İlk katlanabilir modelini önümüzdeki 2 yıl içerisinde piyasaya süreceğini duyurdu. Cihazın net çıkış tarihi konusunda herhangi bir bilgi verilmezken, 2 yıl içerisinde raflardaki yerini alacağı belirtildi. 

Hala geliştirme aşamasında olduğu düşünülen telefon, 2023’te resmiyet kazanacağı bekleniyor. Telefonun Samsung Galaxy Z Flip’e benzer bir açılır kapanır tasarıma sahip olacağı tahmin ediliyor. Apple, bu teknoloji ile yepyeni bir teknolojik deneyimini kullanıcılarının beğenisine sunmuş olacak.

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