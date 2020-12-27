Katlanabilir ekranlı akıllı telefonlar ne zaman çıkacak?

Xiaomi, Vivo, Oppo ve Google gibi şirketler tarafından katlanabilir akıllı telefonların yeni yıla girilmesinin ardından tanıtılması bekleniyor. Ayrıca Samsung’un Galaxy Z Fold 3, Z Flip 2 ve Z Flip Lite cihazlarının da 2021 yılı ile sahne alacağı tahmin ediliyor. Diğer şirketlerde ise Çinli markalardan katlanabilir modellerde çeşitlilik olacağı bekleniyor. Google’da katlanabilir bir Pixel akıllı telefonu ile pazara girmesi bekleniyor. Oppo, Vivo ve Xiaomi’den toplamdan dört katlanabilir cihazın tanıtımı yapılacak.

Oppo’dan X 2021 konseptine benzer ibr modelin gelip gelmeyeceği ise merak konusu oldu. Ancak bir yıl gibi bir süre içinde katlanabilir teknolojisinin daha da gelişmesi gerektiği görülüyor.