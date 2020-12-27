Katlanabilir ekranlı akıllı telefonlar ne zaman çıkacak?
Katlanabilir ekranlı akıllı telefonlar ne zaman çıkacak? Katlanabilir ekranlı akıllı telefonlar ne zaman tanıtılacak? Çinli üretici markaların katlanabilir akıllı telefon modelleri merakla bekleniyor. Yeni katlanabilir cihazların ne zaman sunulacağına dair bazı detaylar ortaya çıkıyor. 2021 yılında katlanabilir akıllı telefonlar için patlama yılı olabileceği tahmin ediliyor. Peki, Katlanabilir ekranlı akıllı telefonlar ne zaman tanıtılacak?
Xiaomi, Vivo, Oppo ve Google gibi şirketler tarafından katlanabilir akıllı telefonların yeni yıla girilmesinin ardından tanıtılması bekleniyor. Ayrıca Samsung’un Galaxy Z Fold 3, Z Flip 2 ve Z Flip Lite cihazlarının da 2021 yılı ile sahne alacağı tahmin ediliyor. Diğer şirketlerde ise Çinli markalardan katlanabilir modellerde çeşitlilik olacağı bekleniyor. Google’da katlanabilir bir Pixel akıllı telefonu ile pazara girmesi bekleniyor. Oppo, Vivo ve Xiaomi’den toplamdan dört katlanabilir cihazın tanıtımı yapılacak.
Oppo’dan X 2021 konseptine benzer ibr modelin gelip gelmeyeceği ise merak konusu oldu. Ancak bir yıl gibi bir süre içinde katlanabilir teknolojisinin daha da gelişmesi gerektiği görülüyor.