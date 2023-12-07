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Gündem Katillerin Savaş Kabinesi üyesi Eizenkot'un oğlu mücahidler tarafından öldürüldü!
Gündem

Katillerin Savaş Kabinesi üyesi Eizenkot'un oğlu mücahidler tarafından öldürüldü!

Yeniakit Publisher
2023-12-07 21:57:00 -
Katillerin Savaş Kabinesi üyesi Eizenkot'un oğlu mücahidler tarafından öldürüldü!

Katil İsrail’in Savaş Kabinesi’nde gözlemci olarak yer alan Genelkurmay eski Başkanı Gadi Eizenkot'un oğlu Gal Meir Eisenkot mücahid Kassam Tugayları ile girdiği çatışmada öldürüldü.

İsrail’in Gazze'li masumlara yönelik saldırıları 62’nci günde de devam eti.

İsrail’in Savaş Kabinesi’nde gözlemci olarak yer alan Genelkurmay eski Başkanı Gadi Eizenkot'un 25 yaşındaki oğlu Gal Meir Eisenkot, Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki çatışmalarda mücahid Kassam Tugayları tarafından öldürüldü.

Benny Gantz'ın liderliğindeki Ulusal Birlik Partisi’nden milletvekili olan Gadi Eizenkot, 2015-2019 yılları arasında İsrail Genelkurmay Başkanı olarak görev almıştı.

İsrail’in Gazze Şeridi’ne başlattığı kara harekatında bugüne kadar 89 siyonist asker öldü.

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