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Gündem

Katillere karşı süt dökmüş kedi! İP'li Aytun Çıray'dan hükümete alçak sözler

Mehmetçik'e olan nefret söylemleriyle bilinen İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Aytun Çıray, küstah açıklamalarına devam ediyor. Dün katıldığı bir televizyon programında Çıray, Türk milletinin özgür iradesiyle yönetime gelen hükümete "terörist" muamelesi yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-05-28 20:56:00 -

 yeniakit.com.tr 

Daha önce defalarca kez skandal açıklamalarıyla gündeme gelen İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Aytun Çıray, yine adından söz ettirmeyi başardı.

CHP yandaşı Halk TV'ye konuk olan sözde vekil Çıray, Türk milletinin özgür iradesiyle yönetime gelen hükümete "terörist" muamelesi yaptı. CHP ile kol kola girerecek seçimlerde HDP ile işbirliği yapan İP'in sözde Milli Güvenlik Politikaları Başkanlığını yürüten Aytun Çıray, eli kanlı katillere ses çıkaramadı.

Kahraman Mehmetçik’e “Salak” diyen kendini bilmez!

Barış Pınarı Harekatı sırasında, “İstikamet İslam güneşinin doğduğu yere” diyen kahraman Mehmetçik’e “Salak” diyerek hakaret eden ve başında takkeyle bayram namazı kılan askerimize de, “Eğer bu asker Türk askeri ise başında talimatnamelerde olmayan bir başlıkla (takke, fötr, kipa vs vs) komutanlarının selamlanmayacağını bilmesi gerekirdi” ifadeleriyle suçlayan kendini bilmez Çıray, canlı yayında şu küstah açıklamayı yaptı:

"Bu millet zaten herşeyini size veriyor. Vergisini veriyor. Evladını veriyor şehit ediyorsunuz. Bakın Suriye çukurunda kayboldunuz." 

Halk TV sunucusu İyi Partili Aytun Çıray’ı tek bir soruyla rezil etti!
Halk TV sunucusu İyi Partili Aytun Çıray’ı tek bir soruyla rezil etti!

Siyaset

Halk TV sunucusu İyi Partili Aytun Çıray’ı tek bir soruyla rezil etti!

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Yorumlar

M ay

........ biseysin
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Aydın

Bu siyasetçi bozuntusu toplum nezdinde kaç kuruşluk karşılığı olduğunu biliyor mu aceba?
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