Katillerden Türkiye’ye ‘katliam’ iftirası

MÜNÜBE YILMAZ

Terör örgütü PKK/PYD’nin güdümündeki yayın organları, Türkiye’yi uluslararası arenada zor durumda bırakmak için iğrenç bir iftiraya imza attı. newstatesman analistlerinden Austin Holmes, Diween Hawezy ve Brett Cohen, Irak'ın Musul kentine bağlı Sincar ilçesindeki mülteci kamplarında kalan yaklaşık 200 bin Ezidi’nin Türkiye’nin hava saldırılarına maruz kaldığını iddia ederek kirli bir algı operasyonuna girişti.

Ezidilere hem Mardin’de hem de Irak’ın Duhok ve Zaho kentlerinde kamplar kurarak yardım ulaştıran Ankara’yı karalamaya kalkan haysiyetsizler, Türkiye'nin Ezidilere karşı gerçekleştirdiği sözde saldırıların yüzde 60’ının sivil kayıplarla sonuçlandığını ileri sürdü.

Türkiye’nin hava saldırılarının son yıllarda daha da arttığı herzesini yumurtlayan newstatesman analistleri, “Şu an herkes Afganistan’a odaklanmış durumda. Fakat bu konunun ayrıca araştırılması lazım, zira bölgede Ezidilere karşı bir soykırım gerçekleştiriliyor” iftirasını atmaktan da geri durmadı.

Ezidilerin Irak hükümetinden bir beklentilerinin olmadığını kaydeden analistler, dil, din, ırk ve mezhep ayrımı gözetmeden yardıma muhtaç halklara el uzatan Türkiye’nin daha önce de bölgedeki bir hastaneyi vurduğunu savunarak alçaklıkta sınır tanımadıklarını gösterdi.

Bu zamana kadar 65 ila 120 arasında Ezidinin öldürüldüğü yalanını pompalayan terör yandaşları “PKK veya YPG ile savaşıyormuş gibi gösterilse de burada masum Ezidiler öldürülüyor” iddiasında bulundu.