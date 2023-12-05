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Katiller Nuseyrat Mülteci Kampı'nı vurdu! 50 şehit, onlarca yaralı

Yeniakit Publisher
2023-12-05 15:32:00 - 2023-12-05 15:39:33

Katil İsrail, Han Yunus ve Nuseyrat Mülteci Kampı'nı hedef aldı. Saldırılarda çoğunluğu çocuk 50 sivil şehit oldu.

Katil İsrail 7 günlük insani aranın sona ermesinin ardından başlattığı saldırılarını sürdürüyor.

Siyonist İsrail, Han Yunus kentine gerçekleştirdiği hava saldırıları sonucu 40 Filistinliyi şehit etti. 

Nuseyrat Mülteci Kampı'nda bulunan bir evin hedef alındığı bombardımanda da 10 sivil hayatını kaybetti.

Her iki saldırıda da onlarca Filistinli yaralandı. Şehit ve yaralıların çoğunluğu çocuklardan oluşuyor.
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