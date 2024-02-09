  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Tüm Türkiye yaşlı kadının Erdoğan sözlerini konuşuyor: İki tane evim var...

Türk yatırım Holding’den dev satın alma!

Son İstanbul anketinin sonucu ortalığı karıştıracak! İşte İmamoğlu ile Kurum arasındaki oy farkı

Dev banka her an iflas edebilir! Kötü haber verildi: Sorunlarla boğuşuyoruz

Birleşik Arap Emirlikleri ve Kamboçya ülkesi arasında petrol ticareti: milyar dolar değerinde anlaşmasını duyurdu

O ilimizdeki kiracılar tedirgin! Gram altın istemeye başladılar

Dünya satın almak için sırada bekliyordu! TUSAŞ, 'HÜRKUŞ vurdu' diyerek Türkiye'ye duyurdu

O dayakçıların avukatları konuştu… Darpçı teğmenlere en fazla kınama cezası verilmeliymiş!

TÜSİAD oligarkları yine kafayı çıkardı!

Tarihi gelişme! Arap ülkesi Türkiye'den 60 tane İHA alacaklar
Gündem Katiller can almaya devam ediyor! 21 Filistinli yaşamını yitirdi
Gündem

Katiller can almaya devam ediyor! 21 Filistinli yaşamını yitirdi

Yeniakit Publisher
2024-02-09 06:59:00 -
Katiller can almaya devam ediyor! 21 Filistinli yaşamını yitirdi

İsrail ordusunun, işgal ve abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda en az 21 Filistinli hayatını kaybetti, onlarca Filistinli de yaralandı.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail savaş uçaklarının gece saatlerinde Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kenti ve orta kesimindeki Deyr el-Belah bölgesine hava saldırıları düzenlediği belirtildi.

Refah ve Deyr el-Belah'a yönelik hava saldırılarında yerleşim yerlerinin İsrail savaş uçakları tarafından hedef alınması sonucu 3'ü çocuk en az 8 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.

İsrail savaş uçaklarının Refah'ta ayrıca evleri hedef alması sonucu es-Sayyid ailesinden 3, en-Nahhal ailesinden de 5 kişi yaşamını yitirdi.

İsrail'in Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Ez-Zevayide bölgesinde yerinden edilmiş kişilerin sığındığı bir anaokuluna düzenlediği saldırıda ise en az 5 Filistinli öldü, bazıları da yaralandı.

Ölen ve yaralananlar Deyr el-Belah'taki El-Aksa Şehitleri Hastanesi'ne nakledildi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bini çocuk, 8 bin 190'ı kadın olmak üzere 27 bin 840 Filistinli öldürüldü, 67 bin 317 kişi yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

 

Dünya genelinde Filistin'e destek artıyor!
Dünya genelinde Filistin'e destek artıyor!

Dünya

Dünya genelinde Filistin'e destek artıyor!

Diriliş Buluşmaları’nın 9’ncusu Filistin gündemiyle Ankara’da düzenlendi
Diriliş Buluşmaları’nın 9’ncusu Filistin gündemiyle Ankara’da düzenlendi

Aktüel

Diriliş Buluşmaları’nın 9’ncusu Filistin gündemiyle Ankara’da düzenlendi

İsrail Filistinlilerin kültürünü de yok etmek istiyor
İsrail Filistinlilerin kültürünü de yok etmek istiyor

Kültür - Sanat

İsrail Filistinlilerin kültürünü de yok etmek istiyor

Rusya ve Çin'den Filistin teması
Rusya ve Çin'den Filistin teması

Dünya

Rusya ve Çin'den Filistin teması

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23