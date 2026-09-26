Katılımevim’in Emlak Katılım’a pay devrinde resmî izin süreci başladı.

Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. paylarının, Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.’ye devrine ilişkin süreçte ilerleme kaydedilmiştir. Bu kapsamda, ilgili mevzuat uyarınca gerekli resmî izin ve onayların alınması amacıyla Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş. tarafından yetkili kurumlara başvurular yapılmıştır. İzin ve onay süreçlerinin tamamlanmasının ardından pay devri işlemlerinin mümkün olan en kısa sürede sonuçlandırılması hedeflenmektedir.

Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş., faaliyetlerini kesintisiz şekilde sürdürmektedir. Tasarruf sahiplerinin mevcut sözleşmeleri, ödeme planları ve teslimat süreçleri geçmişte olduğu gibi bugün de planlandığı şekilde devam etmekte; şirket, müşterilerine karşı yükümlülüklerini aynı kararlılık ve sorumluluk anlayışıyla yerine getirmektedir.

Katılımevim, tasarruf finansman alanındaki birikimiyle tasarruf sahiplerinin ev, araç ve iş yeri hedeflerine eşlik etmeyi sürdürecektir. Pay devrinin tamamlanmasının ardından Emlak Katılım’ın 100 yıllık köklü tecrübesinden güç alarak geleceğe daha güçlü adımlarla ilerlemeyi hedeflemektedir.

Devir sürecine ilişkin gelişmeler, resmî açıklamalar doğrultusunda kamuoyuyla paylaşılacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.