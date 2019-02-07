Katılımda yatırımcı artıyor bankalar güçleniyor

Buğra Kardan

Şirketler faizsiz yatırım araçlarından yararlanmak için birbiriyle yarışıyor. Bu yarışın üretim ile ticarete olumlu katkı sunduğunu; refah ve kalkınmayı arttırdığını belirten Albaraka Türk Genel Müdürü Melikşah Utku, Yeni Akit’e yaptığı açıklamada murabaha, muşaraka, mudaraba, tekâfül gibi kâr payına dayalı yatırım araçlarına ilginin yoğun olduğunu vurguladı. İlginin daha da artacağının altını çizen Utku, böylece katılım bankalarının pazar payının yüzde 5,5’e yaklaştığına dikkat çekerek, “Toparlanma da hızlandı, yeniden eski günlere dönüyoruz” dedi.

Pazar payımız daha da artacak

Yatırımcıların faizsiz enstrümanlardan faydalanmak için sıraya girdiğini anlatan Utku, “Böyle devam ederse, pazar payımız hızla artacak, yukarı çıkacaktır” diye konuştu. İlerisi için umutlu olan Utku, “Önümüzdeki dönem pasif tarafın yanı sıra sermayenin finansmanının da önemli olacağını tahmin ediyorum. İslami finans tarafında alternatif ürünlerin gelişeceğini öngörüyorum. Özellikle fintechlerin, statupların ve girişim sermayesi fonlarının öne çıkacağını; talep göreceğini düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Altına ilgi yoğun

Yastık altındaki altını ekonomiye kazandırmaya yönelik çalışmalarının devam ettiğini aktaran Utku, sözlerini şöyle sürdürdü: “İnsanımız altını çok seviyor. Malum diğer yatırım araçlarının değer kaybettiği 2018’de dahi altına rağbet yoğundu. Bu çerçevede bankalarımız altın tarafında önemli oranda büyüdü. Ne var ki bankalar altınları tam kullanamıyor. Tabii biz kullanıyoruz, Merkez Bankası’na altın veriyor, karşılığında TL alıyoruz. Kanımca bu konuya daha fazla önem verilir, altın limitleri artırılırsa bankalar altın konusunda daha iştahlı ve iştiyaklı olur. Çünkü limitler doldu. Bu limitlerle altın toplamak bankalara cazip gelmiyor. Belki limitler artırılırsa altın toplama eğilimi güçlenir.”

KOBİ tarafında büyüme devam ediyor

Katılım bankalarının kârlarının ve gelirlerinin giderek arttığına işaret eden Utku, şunları söyledi: “2018 genel manada iyi geçti. Malum bizler öteden beri reel sektöre çok yakın çalışıyoruz. Özellikle KOBİ tarafında. KOBİ tarafında konvansiyonel bankalardan çok daha fazla payımız var. Tabiatıyla ekonominin iyi olduğu dönemlerde de, zorlandığı zamanlarda da bankacılık sektöründen daha farklı yerlerdeyiz. Ekonomimizin saldırılara maruz kaldığı 2018’de de bu bilinçle faaliyetlerimize hız verdik. KOBİ’lerimizle, şirketlerimizle birlikte zorlu süreci yeniden değerlendirerek, çalışarak geçirdik. Kur hareketliliğinin yoğun olduğu dönemlerde yapılandırmalara gittik, firmalara önemli kolaylıklar tanıdık. Allah’ın izniyle her şey geride kaldı. İnşallah, ülkemizi seçimlerden sonra daha olumlu, güzel günler bekliyor.”

Panik havası geçti

Konkordatolarda da bir yavaşlama görüldüğünü kaydeden Utku, “Panik geçmiş durumda. Zor dönemi geride bıraktık ama toparlanmanın hızlı mı, yavaş mı olacağı noktasında belirsizlik sürüyor. Burada umut önemli olacak. Umut da seçim sonrasına bırakılmış durumda” değerlendirmelerinde bulundu.

Ekonomiye güven duyuluyor

Ekonomiyi de yorumlayan Utku, şu görüşleri paylaştı: “Ekonomi güven demek. Çok şükür, güvenin yavaş yavaş gelmeye başladığını görüyoruz. Ama 2019’u zıplatacak güven seviyesini yakalayabilmiş değiliz. Bir kere herkes seçimleri bekliyor. Şu anda yabancıların güveni nispeten daha iyi. Yani yabancıların güveni içerideki güvenden daha iyi. Bunu rakamlar teyit ediyor. Yani dalgalanmanın en yoğun olduğu dönemde bile Türkiye’den çok aman aman para çıkmadı.”

ALNEO ile POSlara veda

Albaraka Türk, POS, yapay zekâ destekli kolay ve hızlı ödeme platformu ALNEO’yu hizmete sundu. Platformla bankaya üye KOBİ’ler POS cihazı kullanmadan tüm kredi kartlarından zaman ve mekândan bağımsız QR kod ile SMS gibi kanallardan doğrudan ödeme alabilecek.

Müşteriler de diledikleri kredi kartlarını kullanarak gönül rahatlığıyla alışveriş yapabilecek. KOBİ’ler için POS, müşteriler için Cüzdan uygulamasından oluşan ALNEO’nun teveccüh göreceği tahmin ediliyor.