Katılım Sağlık büyümeye devam ediyor

Katılım Emeklilik markalarından Katılım Sağlık, başarılı bir performans çiziyor. Markanın ürünleri ilgi görüyor.

Pazar lideri

Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, “Katılım Sağlık olarak ihtiyaca odaklanan esnek yapımızla kısa sürede halkımızın teveccühünü kazandık. Kendi kulvarımızda 56 milyon TL prim üretimi ve yüzde 58.4 pazar payıyla lider durumdayız. Kurumsal tarafta sunduğumuz özel grup sağlık sigortası kapsamında yönetimini üstlendiğimiz 195 müşterimiz ve 45 bin poliçemizle sektörü derinleştirerek öncülük yapıyoruz” şeklinde konuştu.

Farkındalık artıyor

Yeni müşteri taleplerinin memnuniyet verici olduğunu belirten Ayhan Sincek, şunları söyledi: “Sağlık konusundaki farkındalığımız ve hassasiyetimiz artıyor. Katılım Sağlık markalı ürünlerimize rağbet yoğun. Pandeminin de etkisi elbette var ama halkımıza ihtiyacına uygun güvenilir ürünü sunmak da kilit rol oynuyor. Sağlık tarafında faizsiz olmanın yanında ihtiyaca odaklanan bir algoritmamız var. Şimdi bu algoritmayı arka tarafta daha da hızlandırıyor ve müşterilerimize daha esnek alternatifleri daha çevik bir şekilde sunuyoruz. Dijitali merkeze alan alt yapımızla, uzman insan kaynağımızla ve yenilikçi yaklaşımımızla öne çıkıyoruz. Esnek seçeneklerle de hem ihtiyaca uygun poliçenin oluşturulmasını sağlıyoruz hem de daha uygun fiyatlandırma imkânı veriyoruz.”

Yatırımlar yapıldı

Dijital çağda beklentileri karşılamak için arka tarafta ciddi teknoloji yatırımı gerektirdiğini hatırlatan Sincek, “Bu alanda hem uzman personel hem de teknoloji ve operasyon yatırımları yaptık. Artık müşterilerimiz kendilerine uygun ürünü seçebiliyor, aldıkları hizmeti online takip edebiliyor” diye konuştu. Sincek, sözlerini şöyle sürdürdü:

Avantajlı hizmet sunuyor

“Sağlık ürünlerimizle birlikte pek çok avantajlı ek hizmet de sunuyoruz. Bu avantajlar, asistans şirketleri iş birliklerimiz sayesinde ambulanstan doktora, check-uptan mamografi veya PSA testine, diyetisyenden psikoloğa kadar zengin bir yelpazede sıralanıyor. Katılımcılarımız satın aldıkları sigorta ürününde mevcutsa 7/24 online doktor hizmetinden yararlanabiliyor ve her türlü tıbbi sorularıyla ilgili ücretsiz olarak online danışmanlık alabiliyor. Yine poliçesi dahilindeyse acil ambulans hizmetinden de hem sigortalımız hem de poliçe kapsamındaki aile üyeleri faydalanabiliyor. Acil durumlarda 7/24 doktorlu kara ambulansı hizmetinden yararlanan sigortalılarımızdan ilave ücret alınmıyor. Yurtdışı seyahat ürünü haricindeki tüm sağlık poliçelerinin kapsamında bulunanlar, acil durumlarda bu hizmetlerden istifade edebiliyor.”