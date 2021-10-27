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Ekonomi Katılım finans 2025’te yüzde 15’lik pazar payına ulaşabilir
Ekonomi

Katılım finans 2025’te yüzde 15’lik pazar payına ulaşabilir

Katılım finans sektör temsilcileri, konvansiyonel bankaların üzerinde büyüme yakaladıklarını, 2025 yılında yüzde 15’lik pazar payına ulaşmalarının mümkün olduğunu belirterek, İstanbul Finans Merkezi’nin de katılım finansa önemli katkı sunacağını ifade ettiler.

Yeniakit Publisher
2021-10-27 21:44:00 -
Katılım finans 2025’te yüzde 15’lik pazar payına ulaşabilir

Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş, hem birlik hem de üye 6 katılım finans kuruluşu olarak sektörü büyütmeye ve hedefleri gerçekleştirmeye odaklandıklarını söyledi.

İkram Göktaş, gelecek dönem hedefleri için Türkiye Katılım Bankaları Birliği koordinasyonunda çalışmalar sürdürdüklerini, strateji belgesinin de bitmek üzere olduğunu söyledi.

Katılım bankaları ve sektör paydaşlarıyla sektördeki algıyı iyileştirmek üzere çalıştıklarını anlatan Göktaş, “Örnek oluşturacak mevcut ve yeni uygulamaları incelemek, ekonomik, sosyal ve hukuki koşulları da göz önünde bulundurarak, sektörün gelişimi ve büyümesi doğrultusunda atılacak adımların belirlenmesi amacıyla bir çalışma hazırladık” ifadelerini kullandı.

Atılacak adımlar belli

Proje yönetim metodolojilerinin uygulanmasıyla her bir strateji için “İletişim”, “Ekosistem”, “Ürün Çeşitliliği”, “Standartlar & Yönetişim”, “Dijital” ve “Yetkinlik İnşası” olmak üzere 6 temel başlık belirlediklerini söyleyen Göktaş, stratejiler ışığında atacakları adımlarla katılım bankacılığı sektörü pazar payını 2025 yılı itibarıyla yüzde 15’e ulaştırmanın ve dünya standartlarında finansal ürün ve hizmet sunar hale gelmenin çok daha kolay olacağını dile getirdi.

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