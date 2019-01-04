Katılım Emeklilik, sözleşmeartışında sektör lideri

Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, 2018 yılında 63 bin BES sözleşmesiyle yıllık artış oranında sektörün lideri olduklarını belirtti.

Sincek, yaptığı yeni yıl değerlendirmesinde 2018 yılında pek çok kategoride büyümeye devam ettiklerini belirterek, “Fon büyüklüğümüzü 1 milyar 546 milyon TL’ye yükseltmeyi başardık” dedi.

Sincek, şunları söyledi: “5 yıllık hedeflerimize 4 yılda ulaştık, hatta geçtik. Sözleşme sayımız 533 bine ulaştı. Yıllık BES sözleşme sayısı artışında 62 bin 945 adet ile 2018’i bu alanda sektör lideri olarak tamamladık. Sektörde sözleşme artış hızı ortalamasında yavaşlama olmasına rağmen Katılım Emeklilik olarak sektörden pozitif ayrıştık. 2019’da da sektörün en çok üreten firması olmaya devam edeceğiz.”