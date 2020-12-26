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Yerel Katılım dibe vurdu! PKK teröriste hasret kaldı
Yerel

Katılım dibe vurdu! PKK teröriste hasret kaldı

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, “2020’de bir kişi dahi terör örgütüne katılmadı. Şu anda ne Hakkari’nin köylerinde, ne mezralarında, ne merkezinde, ne ilçelerinde insanların ‘terör’ diye bir gündemi yok” dedi.

Yeniakit Publisher
2020-12-26 15:09:00 -
Katılım dibe vurdu! PKK teröriste hasret kaldı

PKK’lı teröristlere karşı yurt içi ve dışında yürütülen mücadele kararlılıkla devam ediyor. Güvenlik güçleri, aileleriyle görüşerek, yürüttükleri ikna çalışmaları sonucu yüzlerce teröristin teslim olmasını sağlayarak örgüt içinde çözülmeyi de hızlandırdı. Bu sayede yıllardır terör olaylarıyla anılan Hakkari’de bu yıl hem örgüte katılım sıfırlandı hem de terör olaylarının oranı en düşük seviyeye geriledi.

Yeni Şafak'ın haberine göre, kentin geçmişte terörden ciddi sıkıntılar ve acılar yaşadığını belirten Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, “Hakkari tarihinin en huzurlu ve en sakin dönemini yaşıyor. 2020’de bir kişi dahi terör örgütüne katılmadı. Güvenlik güçlerimizin başarılı çalışmaları sonucu terör örgütüne büyük darbe indirildi.” dedi.

Akbıyık: “Hakkari terörle mücadelede bu sene tarihinin en iyi dönemini yaşadı. Şu anda ne Hakkari’nin köylerinde, ne mezralarında, ne merkezinde, ne ilçelerinde insanların “terör” diye bir gündemi yok.

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