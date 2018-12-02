0553 313 94 23

Katılım bankalarının net kârı 2 milyar TL’ye yaklaştı

Katılım bankalarının net kârı 2017 Ocak-Eylül döneminde 1 milyar 164 milyon 526 bin lira iken, bu yılın 9 ayında 2017’nin aynı dönemine göre yüzde 56,3 artarak 1 milyar 820 milyon 539 bin lirayı buldu.

02 Aralık 2018 Pazar 09:58
Katılım bankalarının net kârı 2 milyar TL’ye yaklaştı

Katılım bankalarının net kârı bu yılın 9 ayında 2017’nin aynı dönemine göre yüzde 56,3 artarak 1 milyar 820 milyon 539 bin lirayı buldu. Bu rakam 2017 Ocak-Eylül döneminde 1 milyar 164 milyon 526 bin lira seviyesindeydi. Beş katılım bankasının konsolide olmayan toplam aktif büyüklüğü 2018 Eylül ayı itibari ile 212 milyar 416 milyon liraya, öz kaynakları da 15 milyar 862 milyon liraya dayandı.

Fon tarafında büyüme sürüyor

Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) Başkanı Metin Özdemir, katılım bankalarının hem fon toplama hem de fon dağıtma noktasında bankacılık sektörüne paralel büyüme kaydettiğini dile getirdi. Kamunun katılım bankacılığına girmesiyle sektöre yeni bir soluğun ve güvenin geldiğini ifade eden Özdemir, “Bu durum diğer oyuncuların daha diri olmalarını sağladı. Sermayemiz güçlendikçe, şubeleşmemiz arttıkça bankacılık sektöründe daha fazla pay alacağız” dedi.

Haber Tarihi: 02 Aralık 2018 Pazar 09:58
  1. Katılım bankaları
  2. konsolide
  3. Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) Başkanı Metin Özdemir
  4. Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB)

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    G20 yemeğinde Reis-i Cumhur Erdoğan için özel garson vardı
    1. G20 yemeğinde Reis-i Cumhur Erdoğan..
    2. İstanbul'da köpeğini döven kişiye..
    3. Özbekistan Başbakanı Aripov Türk iş..
    4. Varlık Barışı’nda süre uzatımı
    5. İTO'ya göre fiyat artışları
    6. Haftanın tarihine bakış
    7. İstanbul'da narkotik operasyonu!..
    8. TDV'den Afrika'daki Müslümanlara yerel..
    9. Kiraz ve üzüm ihracatında hedef Güney..
    10. Haller şirketler tarafından yönetilecek
    11. Merdivende bulundu! Hemen polise haber..
    12. TESK'ten "servis araçlarında yaş..
    13. Şişelere ve kaplara da ücret geliyor
    14. Raptors seriyi 8 maça çıkardı
    15. İstanbul’da enflasyon düştü
    16. Köksal Toptan'ın acı günü
    17. Kayıp ihbarında bulunduğu eşini..
    18. İthal somon yerine yerli hamsi tüketelim
    19. Türkiye’nin tanıtım logosu değişiyor
    20. YÖK'ten ALES ile ilgili önemli karar!
    İyi Partili Ümit Özdağ'dan Suriyelilere yönelik 182 nefret mesajı
    İyi Partili Ümit Özdağ'dan Suriyelilere yönelik 182 nefret mesajı
    Türkiye düşmanı BAE'nin Emiri, Türkiye’de malikane yaptırdı!
    Türkiye düşmanı BAE'nin Emiri, Türkiye’de malikane yaptırdı!
    Menzili 600 kilometre! Karadeniz'de kuş uçurtmayacak
    Menzili 600 kilometre! Karadeniz'de kuş uçurtmayacak
    Rus kuklası Kadirov'dan 'Diriliş' tiyatrosu!
    Rus kuklası Kadirov'dan 'Diriliş' tiyatrosu!
    Seçim öncesi bomba iddia! AK Parti o illeri MHP'ye bırakıyor
    Seçim öncesi bomba iddia! AK Parti o illeri MHP'ye bırakıyor

    Günün Karikatürü

    2 Aralık 2018
    Serbest bırakılmayı uman Demirtaş ağladı: Beklesinler, duruşmaya geliyorum
    Serbest bırakılmayı uman Demirtaş ağladı: Beklesinler, duruşmaya geliyorum
    AYM'den flaş karar! 2 siyasi parti hakkında suç duyurusu
    AYM'den flaş karar! 2 siyasi parti hakkında suç duyurusu