Katılım bankalarının net kârı 2 milyar TL’ye yaklaştı

Katılım bankalarının net kârı bu yılın 9 ayında 2017’nin aynı dönemine göre yüzde 56,3 artarak 1 milyar 820 milyon 539 bin lirayı buldu. Bu rakam 2017 Ocak-Eylül döneminde 1 milyar 164 milyon 526 bin lira seviyesindeydi. Beş katılım bankasının konsolide olmayan toplam aktif büyüklüğü 2018 Eylül ayı itibari ile 212 milyar 416 milyon liraya, öz kaynakları da 15 milyar 862 milyon liraya dayandı.

Fon tarafında büyüme sürüyor

Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) Başkanı Metin Özdemir, katılım bankalarının hem fon toplama hem de fon dağıtma noktasında bankacılık sektörüne paralel büyüme kaydettiğini dile getirdi. Kamunun katılım bankacılığına girmesiyle sektöre yeni bir soluğun ve güvenin geldiğini ifade eden Özdemir, “Bu durum diğer oyuncuların daha diri olmalarını sağladı. Sermayemiz güçlendikçe, şubeleşmemiz arttıkça bankacılık sektöründe daha fazla pay alacağız” dedi.