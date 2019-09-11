“Katılım bankalarının aktif büyüklüğü 240 milyar liraya ulaştı”

Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan, katılım bankacılığının şu anda toplanan fonlarda yüzde 7, aktif büyüklük ve kullandırılan fonlarda yüzde 6’ya yaklaşan pazar payıyla önemli bir noktaya geldiğini belirtti. Uyan, haziran verilerine göre katılım bankalarının aktif büyüklüğünün 239,6 milyar liraya ulaştığını belirtti.

Kamunun ‘katılım’ ilgisi

Bazı oyuncuların çeşitli sebeplerle devreden çıkmasıyla katılım bankacılığı sektörünün dönem dönem küçüldüğünü, yeni katılımcılarla birlikte özellikle kamu tarafında büyümeler yaşandığını ifade eden Uyan, kamunun katılım bankacılığı sektörüne ilgisinin, devletin ve düzenleyici otoritelerin sektörün gelişmesine katkı sağlayıcı politikalarının, büyüme ve gelişme noktasında umut verici olduğunu dile getirdi.

İFM projesi

Uyan, İstanbul Finans Merkezi (İFM) projesi içerisinde katılım bankacılığının tamamen ayrı bir başlık olarak ele alınmasının ve bu kapsamda altyapı çalışmalarına önem verilmesinin hedeflerin gerçekleştirilmesi açısından büyük önem arz ettiğini söyledi. Kuveyt Türk’ün katılım bankacılığı ilkelerine bağlı geliştirdiği ürün ve hizmetlerle, bireysel ve tüzel müşterilerine çeşitli ayrıcalıklar sunduğunu ifade etti.

“15 tonun üzerinde altını ekonomiye kazandırdık”

Yastık altındaki altınların ekonomiye kazandırılmasına öncülük ettiklerini belirten Uyan, Altın Günleri, Altın Hesapları, Altın Veren ATM gibi birçok ürün ve hizmetin, Türkiye’de ilk kez Kuveyt Türk tarafından hayata geçirildiğini anımsattı. Uyan, 2011 yılından bu yana yurt çapında gerçekleştirdikleri altın kampanyaları ve bu alandaki projeler ile yastık altındaki 15 tonun üzerinde altını ülke ekonomisine kazandırdıklarını söyledi.

Bir ödül daha

Kuveyt Türk, uluslararası danışmanlık şirketi Brandon Hall tarafından düzenlenen ve alanında dünyanın en prestijli organizasyonların biri olan İnsan Kaynakları Yönetimi Mükemmeliyet Ödülleri’nde, “Sepetim” uygulamasıyla altın ödüle layık görüldü. Esnek yan haklar uygulaması olan Sepetim, Türkiye’deki bankacılık sektöründe bir ilk olma özelliği taşıyor.