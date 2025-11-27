Yapay zeka Adana’dan özür diledi

Sosyal medya paylaşımları ve açık kaynaklı haber verilerini analiz eden bir yapay zekâ çalışması, Türkiye'de “tehlike algısı yüksek” mahalleler arasında Adana'nın Yüreğir ilçesindeki 19 Mayıs Mahallesi'ni ‘en tehlikeli mahalle’ olarak göstermişti. Ancak bölge sakinleri ve yerel yöneticilerden Adana valisine kadar kentte bu değerlendirmeye karşı çıkıldı.

19 Mayıs Mahallesi sakinleri de uygulamayı telefonlarından kaldırarak tepki gösterdi.

Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı mahalleyi ziyaret ederek, "19 Mayıs, Adana'nın en huzurlu mahallesidir" demişti.

Tepkiler üzerine açıklama yayınlayan yapay zeka uygulaması, Yüreğir halkından ve Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı'dan özür diledi.

TÜM ADANALILARDAN ÜZÜR DİLİYORUZ

Uygulamanın paylaştığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Bahsi geçen rapor, istatistiksel veriler üzerinden hazırlanmış olsa da ortaya çıkan sonuç mahallede yaşayan vatandaşlarımızı üzmüş ve rencide etmiştir. Bu nedenle 19 Mayıs Mahallesi sakinlerinden içtenlikle özür diliyoruz. Niyetimiz asla herhangi bir mahalleyi ya da topluluğu hedef göstermek değildir. Analizin yol açtığı yanlış anlaşılma sebebiyle Yüreğirli hemşehrilerimizden, Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı'dan ve tüm Adanalılardan özür dileriz. Adana, kültürüyle, insanıyla, dinamizmiyle Türkiye'nin en değerli şehirlerinden biridir. Her mahalle, her sokak bu değerin bir parçasıdır. Yapay zekâ uygulamamızdan binlerce kişinin ayrılmış olmasını önemsiyoruz.”

HATALARIMIZDAN DERS ALACAĞIZ

“Yüreğir'deki kullanıcıların binlerce kişiyle uygulamamızı kaldırmış olması, kamuoyunun geri bildirimlerini ne kadar ciddiye almamız gerektiğini bize hatırlatmıştır. Bunu bir kayıp değil, bir sorumluluk hatırlatması olarak görüyoruz. Sonuç olarak bu süreç, hem bizim için hem de yapay zekâ teknolojilerinin toplumsal etkisini tartışmak için önemli bir fırsattır. Hatalarımızdan öğrenerek, Türkiye'deki tüm kullanıcılarımıza daha faydalı ve daha hassas bir deneyim sunmak için çalışmaya devam edeceğiz."