Yüzyılın Konut Projesi rekor kırdı! Başvuru sayısı şaşırttı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 10 Kasım'dan bugüne, 5 milyon 314 bin kişinin Yüzyılın Konut Projesi'ne müracaat ettiğini söyledi.

Bakan Kurum, "İnşallah, ilk kuramızı 29 Aralık'ta çekeceğiz. Hemen temelleri atacak ve 500 bin yuvamızın ilk anahtarlarını Mart 2027'de sahiplerine sunacağız" dedi.

TOKİ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

TOKİ 500 bin sosyal konut başvuru ücreti 5 bin TL olarak belirlendi. Şehit Yakını ve Terör Malullerinden başvuru bedeli alınmayacak.

TOKİ 1+1 VE 2+1 EVLERİ DETAYLI ÖDEME PLANI 2025

55 metrekare 1+1 evler 180.000 TL peşinat ve ayda 6.750 TL taksitle,

65 metrekare 2+1 konutlar 220.000 TL peşinat ve ayda 8.250 TL taksitle,

80 metrekare 2+1 evler, 265.000 TL peşinat ve 9.938 TL taksitle satışa sunulacak.

İstanbul için ödeme planı da belli oldu. Buna göre;

55 metrekare 1+1 evler 195.000 TL peşinat ve 7.313 TL taksitle,

65 metrekare 2+1 konutlar 245.000 TL peşinat ve 9.188 TL taksitle,

80 metrekare 2+1 evler ise 295.000 TL peşinat ve 11.063 TL taksitle satılacak.

Bununla birlikte başlangıç taksit tutarı 6 ayda 1 önceki memur maaş artışı oranına göre güncellenecek.

TOKİ TAKSİT ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

TOKİ 500 bin sosyal konut için taksit ödemeleri sözleşme tarihinden sonraki ay ödenmeye başlayacak.

TOKİ KURASI NE ZAMAN ÇEKİLECEK, SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Hak Sahibi Belirleme Kuraları, 29 Aralık 2025 – 27 Şubat 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. TOKİ kura sonuçlarının kura çekimleri tamamlandıktan hemen sonra sonuçlar ilan edilmeye başlanması bekleniyor.

TOKİ EVLERİ NE ZAMAN TESLİM EDİLECEK?

Teslimatların 2027 Mart itibarıyla başlaması planlanıyor.

Başvuru nasıl yapılır?

Başvurular e-Devlet üzerinden yapılabiliyor. Başvuru sırasında kişisel bilgilerin ve tapu kayıtlarının güncel olması gerekiyor. Deprem bölgesi illerinde başvuracaklar için ise nüfus kayıt örneği veya 1 yıl ikamet belgesi yeterli kabul ediliyor.