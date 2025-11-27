Yıllardır çocuk özlemi çekiyordu Türkiye’ye geldi, hamile kaldı!

Samsun Büyük Anadolu Kocaeli Darıca Hastanesi'nde önemli bir tüp bebek ve tüp tıkanıklığı tedavisi daha başarıyla gerçekleştirildi. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Anar Panahli, yıllardır çocuk hasretiyle yanıp tutuşan Londra'dan gelen bazı hastalarının geçmişte birkaç dış gebelik yaşadığını ve tüplerinin tıkalı olduğunu belirtti.

Dr. Panahli, "İngiltere'de tüp bebek sürecinde ilerleme kaydedilemiyordu. Tıkalı boruların hepsini kapalı yöntem ile tedavi ettik ve ameliyatını gerçekleştirdik. Hastamızı şifa ile taburcu ettik, ardından kendi ülkesine döndü. Kısa süre sonra bizi aradı ve hamile olduğunu öğrendik. Hastamıza geçmiş olsun, tüm ekibimize de teşekkür ederiz" dedi.

Uzman doktor, kapalı yöntemle tüp tıkanıklığının giderilmesinin, hastaların doğal yollarla hamile kalabilme şansını artırdığını vurguladı.