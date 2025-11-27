  • İSTANBUL
Yıllardır çocuk özlemi çekiyordu Türkiye'ye geldi, hamile kaldı!
Sağlık

Yıllardır çocuk özlemi çekiyordu Türkiye’ye geldi, hamile kaldı!

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi:
Yıllardır çocuk özlemi çekiyordu Türkiye’ye geldi, hamile kaldı!

Dünyanın gıpta ile izlediği Türkiye’nin her geçen gün gelişen sağlık sistemi ve hizmetleri sadece Türk halkına değil, Avrupa, Afrika, Asya, Ortadoğu ve ABD ülkeleri başta olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki insanlara da şifa olmaya devam ediyor. İngiliz kadın hasta da yıllardır süren derdine Türkiye’de şifa bularak hamile kaldı.

Samsun Büyük Anadolu Kocaeli Darıca Hastanesi'nde önemli bir tüp bebek ve tüp tıkanıklığı tedavisi daha başarıyla gerçekleştirildi. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Anar Panahli, yıllardır çocuk hasretiyle yanıp tutuşan Londra'dan gelen bazı hastalarının geçmişte birkaç dış gebelik yaşadığını ve tüplerinin tıkalı olduğunu belirtti.

Dr. Panahli, "İngiltere'de tüp bebek sürecinde ilerleme kaydedilemiyordu. Tıkalı boruların hepsini kapalı yöntem ile tedavi ettik ve ameliyatını gerçekleştirdik. Hastamızı şifa ile taburcu ettik, ardından kendi ülkesine döndü. Kısa süre sonra bizi aradı ve hamile olduğunu öğrendik. Hastamıza geçmiş olsun, tüm ekibimize de teşekkür ederiz" dedi.
Uzman doktor, kapalı yöntemle tüp tıkanıklığının giderilmesinin, hastaların doğal yollarla hamile kalabilme şansını artırdığını vurguladı.

