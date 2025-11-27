Ekümenik iddiasına Papa kılıfı

Sebahattin Ayan İstanbul

Katoliklerin lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo’nun İznik Konsili’nin 17 bininci yıl dönümünde Türkiye’yi ziyaret edecek olması pek çok fitneyi de körüklemeye gebe. Fatih Kaymakamlığına bağlı Fener Rum Kilisesinin Başpiskoposu Bartholomeos, Vatikan liderliğinin ABD’nin eline geçmesiyle bu ülkeyi ziyaret edip Katolik kartını devreye sokarak haçlı ruhunu diriltme rüyaları görmeye başladı. Yarın İznik’te Bartholomeos’un katılımıyla bir “Ekümenik Dua Ayini” yapılacağı duyurulurken; hem Anayasa’ya hem de Lozan Barış Antlaşması’na aykırılık teşkil ettiği gerekçesiyle yoğun eleştirilerin hedefi haline geldi. .

EKÜMENİKLİĞİ MEŞRULAŞTIRMA ÇABALARI

Konuyla ilgili Akit’e konuşan Mil Diyanet Sen Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Tahiroğlu, şunları söyledi: “Papa’nın son dönemde yaptığı ‘Hristiyan dünyanın bölünmüşlüğü’ açıklamaları, bu ziyaretin arka planında dinî bir barış arayışından ziyade, tarihsel ve siyasî anlamlar taşıyan bir birleşme ve ekümenik bütünlük söyleminin planlı bir şekilde kurgulandığını göstermektedir. Dini birlik kisvesi altında Osmanlı’dan kalma imtiyazların canlandırılmasına yönelik her türlü girişim, Türkiye’nin tarihsel egemenliğine yöneltilmiş örtülü bir müdahaledir. Bu devletin egemenlik hakları pazarlık konusu olamaz ve asla kabul edilemez.”

HAÇLI SEFERLERİ DE ZİYARETLE BAŞLAMIŞTI

Öğretim Görevlisi Dr. Mehmet Erel de, şöyle konuştu: “Bugün İslam dünyası, belki de tarihinde hiç yaşamadığı kadar geniş ve çok yönlü bir kuşatma altındadır. Müslüman ülkelerin zayıf ve dağınık görüntüsü, Hristiyan dünyasında yeni bir jeopolitik iştah uyandırmış görünmektedir. Tarih boyunca Haçlı zihniyeti bugünün şartlarında canlandırılmaya çalışıldı. Ortodoks, Katolik ve Protestan dünyayı birleştirme girişimleri, İslam coğrafyasındaki karışıklıktan yararlanmanın yansımasıdır. Bir papanın İznik Konsili’ni anma bahanesiyle ülkemize gelmesi, asla masum veya sıradan bir ziyaret değildir. Tarihte Haçlı seferlerinin de ziyaret ve ‘hac’ söylemleriyle başladığını unutmayalım!”

İNSANİYETİMİZE İHANET ETMESİNLER

Tüm-Din-Gör-Der Genel Başkanı Metin Kaçar da, şunları dile getirdi: “Elbette bazı çevreler bu tür çalışmaları sürdürecektir; ama Bartholomeos’un ekümenlik hayali bugünün meselesi değildir. Bu, tarihten gelen bir sızıdır. Papa’nın Türkiye ziyareti ve Fatih Kaymakamlığı’na bağlı bir kilisede düzenlenecek toplantı ülkemizin insani tutumunu gösterir. Biz inançlara saygılıyız. Tehlike oluşturmadığı sürece, insanlar kendi dinleri hakkında konuşabilir. Bunun dışında kim hangi çalışmayı yaparsa yapsın, akıbeti hüsrandır.”

Kaynak: Yeniakit