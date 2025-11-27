  • İSTANBUL
Yapay zeka ile video hazırlamıştı! Akit’e konuşan Başkan Faruk Özlü’den Tanju Özcan’a ayar

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın yapay zekayla hazırlanan videosuna dair gelen soruyla Özcan’a ayar verdi. Özlü, Özcan'ın polemikleri sevdiğini belirterek, "Akçakoca'ya gelsin biraz kumda oynasın" dedi.

Sosyal medyada yer alan ve bir muhabir tarafından Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'ye yöneltilen soru, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın yapay zeka ile hazırlanan videosu hakkındaydı.

Başkan Özlü, kendisine yöneltilen bu soruya, Tanju Özcan'ın kişiliğine atıfta bulunarak yanıt verdi.

"Polemikleri Seven Bir Arkadaşımız"

Videoda açıklamalarda bulunan Dr. Faruk Özlü, Özcan'ın polemik yapmayı sevdiğini ifade etti. Özlü, sözlerine şöyle devam etti:

"Onu şöyle söyleyeyim. O röportajcıya da söyledim. Tanju Bey bu tip polemikleri çok seven bir arkadaşımız. Ama benim ona tavsiyem: Akçakoca'ya gelsin biraz kumda oynasın."

